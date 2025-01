Trump plaanib kiireid samme sisserände- ja energiapoliitika muutmiseks

Valge Maja tulevane poliitikaülema asetäitja Stephen Miller andis pühapäeva pärastlõunal väiksemale ringile valitseva Vabariikliku Partei kõrgematele juhtidele ülevaate administratsiooni plaanidest. Need hõlmavad riikliku hädaolukorra väljakuulutamist USA-Mehhiko piiril, president Joe Bideni administratsiooni mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise direktiivide tühistamist ning Bideni seatud piirangute tühistamist avamerel ja föderaalmaal naftapuurimisele, olevat Miller vabariikliku partei allikate teatel seadusandjatele lubanud, vahendas WSJ.

Osa Trumpi jõupingutustest föderaalvalitsuse ümberkorraldamiseks on suunatud töötajate palkamise reeglite muutmisele ja uue vallandamisprotseduuri loomisele. Vabariiklased ütlesid, et ametisseastuv president allkirjastab taas korralduse, mida tuntakse F-plaanina (Schedule F) ja mille ta andis välja 2020. aasta oktoobris (vahetult enne presidendivalimisi, mille võitis Biden – toim.) , et kärpida föderaaltöötajate kaitset. Bideni administratsioon oli selle blokeerinud.

Plaanidega kursis oleva vabariiklase sõnul saavad korraldused, mis keskenduvad Bideni 2021. aastal ametisse astudes antud korralduste tühistamisele ja lähevad kongressist mööda, olema keerulised ellu viia.

Trump peaks kuulutama piiril Mehhikoga välja riikliku hädaolukorra, mis vabastaks Pentagoni jaoks lisavahendid, et aidata piiril probleeme lahendada. Samuti eeldatakse, et ta annab vägedele korralduse aidata ehitada piirile rohkem infrastruktuuri. Valitud president suunab oma administratsiooni taaskäivitama Mehhikosse jäämise poliitikat, mis nõuab, et lõunapiiril varjupaika taotlevad migrandid elaksid USA kohtumenetluse ajal Mehhikos.

Samuti kavatseb Trump nimetada välismaised kuritegelikud kartellid terroriorganisatsioonideks ja piirata USA-sse sisenemist, tõenäoliselt reisikeeldude kaudu. WSJ ei suutnud kohe selgust saada, kuidas reisikeelud võiks toimida.

Aruteluga kursis olevate inimeste sõnul on Trumpi nõunikud uue administratsiooni esimestel päevadel lisaks piirile keskendunud immigratsioonile ka suurlinnades, võttes eeldatavalt sihikule Chicago, Bostoni, Washingtoni, Miami, Los Angelese, Denveri, New Yorgi ja San Antonio, kus plaanitakse reide illegaalsete immigrantide tabamiseks. Reidide ulatus ja linnade arv, kus reide plaanitakse, võib veel muutuda.

Miller käsitles ka teemat, mida ta ise nimetas energia-omnibussiks. Ta kirjeldas laiaulatuslikku direktiivi, mis kuulutaks välja riikliku energiahädaolukorra, mille abil lõpetaks Trump Bideni ajastu puurimispiirangud ja elektrisõidukeid edendavad poliitikad, nõudes samal ajal kulutuste kärpimist kliimamuutustega tegelemiseks.

Trump lubas tegutseda ajaloolise kiiruse ja jõuga

Trump ise lubas pühapäeval ametisseastumise eelüritusel, et asub Valgesse Majja naasmisel kiirelt ja jõuliselt tegutsema.

"Alates homsest tegutsen ajaloolise kiiruse ja jõuga ning lahendan iga kriisi, millega meie riik silmitsi seisab. Peame seda tegema," ütles Trump Washingtoni kogunenud rahvale.

"Peatame ühtlasi sisserändajate invasiooni piiridel," toonitas Trump, kes näitas rahvale muu hulgas videot migrantide sooritatud kuritegudest ja nende ohvritest.

"Me peatame sissetungi meie piiridel," kinnitas tulevane president rahvahulga rõõmuhõisete saatel.

Trump sarjas sellega seoses ametistlahkuva demokraadist presidendi Joe Bideni administratsiooni, mille tegutsemist ta nimetas ebaõnnestumiseks.

Trump rääkis eraldi mitmekesisus-, võrdsus- ja kaasamisprogrammidest (DEI) ehk teatud vähemuste ja rasside eelistamisest töölevõtmisel, mis tuleb tema sõnul kohe lõpetada ning naasta oskuste- ja saavutuspõhise poliitika juurde.

Samuti lubas Trump viivitamata lõpu teha meeste osalemisele naiste spordialadel, uute sugude väljamõtlemisele ja teistele niinimetatud woke-liikumise suundumustele, mida tulevane riigipea liigitas jaburuseks.

Üritusel osales ka USA tehnoloogiamiljardär Elon Musk, kes hakkab juhtima kulude kärpimist USA uues valitsuses. Musk lubas üritusel peetud lühikeses kõnes muuta Ameerika tugevaks sajanditeks.

"See võit on tõesti algus. Edaspidi on oluline teha olulisi muudatusi ja panna alus sellele, et Ameerika oleks tugev sajandiks, sajanditeks, igaveseks," ütles Musk Washingtonis kogunenud toetajatele.