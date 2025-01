ERR USA-s: millise märgi jättis maha Biden ja mida ootavad inimesed Trumpilt?

Viimastel päevadel on Washingtoni reisinud kümneid tuhandeid vabariiklasi, et saada osa Donald Trumpi ametisse vannutamisest ning sellele eelnevatest ja järgnevatest pidustustest.

"See on suurepärane päev, et tähistada Ameerikat ja meie ajalugu. Arvan, et see on väga tähtis päev. Eriti just seetõttu, et Trump naaseb teist korda kabinetti ajalugu tegema. Me oleme elevil ning USA ja kogu maailm peaksid olema elevil," ütles vabariiklane Barb.

"Meil on tulemas muutus ja see on hea kõigile, mitte ainult vabariiklastele. See on hea ka demokraatidele ja sõltumatutele. Kõik inimesed saavad elust rõõmu tunda, elada õnnelikult. Nagu kõik siin on õnnelikud," rääkis Trumpi toetaja Ben.

Donald Trump on korduvalt lubanud, et võtab Valgesse Majja naastes kohe käsile immigratsioonipoliitika. Seda loodavad ka tema valijad.

"Me ei taha, et nad lihtsalt tuleksid meie riiki, eriti kurjategijad. See on lihtsalt hullumeelsus," sõnas vabariiklane Susan.

"Piir kinni! Piir kinni! See on esimene asi, mida ta peab tegema, ja USA seadusi rikkunud kurjategijad tagasi saatma," ütles Barb.

Lisaks oodatakse, et Trump turgutaks kiiremas korras ka riigi majandust.

"Tahan, et ta majanduse korda teeks. Olen üliõpilane, kes on kohe kolledžit lõpetamas, ja ma tõesti tahan näha majandust, kus saan ära elada ja endale pere lubada," rääkis vabariiklane Christian.

Donald Trumpi uus ametiaeg sisendab ameeriklastesse ühtaegu nii lootust kui ka hirmu. Laupäeval kogunesid tuhanded protestijad Washingtoni tänavatele, et avaldada meelt Donald Trumpi ja vabariikliku partei poliitika vastu, mis nende arvates kahjustab naiste, immigrantide ning vähemusgruppide õigusi.

"Olen siin, sest on väga tähtis, et me veedaksime järgmised neli aastat, tehes endast kõik oleneva, et hoida oma demokraatiat puutumatuna. On aeg sellega uuesti alustada. See on silt, mida kandsin viimase Trumpi nelja ametiaasta jooksul ja ma olen nüüd tagasi," rääkis demokraat Diana.

"Ma tahan, et meie õigusi luuaks ja taastataks, mitte minna ajas tagasi nagu abordikeeldudega," ütles demokraat Jill.

Demokraadid kardavad veel, et järgmise nelja aasta jooksul on ohus ka riigi välis- ja kliimapoliitika.

"Olen 68-aastane, olen taevale lähemal kui enamik teist. Aga see, mis toimub, on vale. See kõik on vale," ütles demokraat Shaun.

"Oleme siin, et protesteerida Trumpi poliitika vastu, millega ta toetab Putinit ja tema Ukraina sissetungi. Ja globaalne mõju, negatiivne mõju, mida see mees avaldab," sõnas demokraat Steve.

Kuidas vaatavad aga nii demokraadid kui ka vabariiklased tagasi Joe Bideni neljale ametiaastale?

"Bideni pärand on hea ja halb. Ta tegi palju selleks, et tuua see riik meid välja sealt, kus olime. Kuid ta ei teinud Palestiinas genotsiidi peatamiseks midagi ja see murrab mu südame," ütles demokraat Shaun.

"See on olnud USA jaoks häbiväärne. Meil peab olema võimas liider, suurepärane juht, et meil ei juhtuks teist Ukrainat. Ma ei taha, et Eestist saaks järgmine Ukraina," rääkis vabariiklane Susan.

"(Biden) ühendas meid pärast nelja lõhestavat aastat 2016 kuni 2020. Paljud inimesed kritiseerivad teda ja neil on selleks õigus – iga presidenti on lubatud kritiseerida, ma arvan, et see on eluterve ja peabki toimuma –, kuid ta ühendas riigi uuesti, kui meil oli seda vaja," rääkis demokraat Ida.

"Täielik ebaõnnestumise pärand. Ükskõik, mis poliitikat ta tegi, kukkus selles läbi," leidis vabariiklane Barb.

"Ta läheb ajalukku kui üks parimaid presidente. Majandusel läheb suurepäraselt, hoolimata sellest, mida inimesed arvavad. Uskuge mind, ameeriklased arvavad, et majandusel läheb kohutavalt, aga see on tegelikult üks parimaid, tugevamaid, mis meil viimase 50 aasta jooksul olnud on," kommenteeris demokraat Linn.