ERR USA-s: Trumpi ametisse astumist kogunesid jälgima kümned tuhanded ameeriklased

"Me oleme nii elevil Washingtonis olemisest. Oleme siin esimest korda, tulime Texasest. Ja me oleme nii elevil Trumpi võidu tähistamisest," rääkis Sarah.

Kui tavapäraselt annab USA tulevane president ametivande Kapirooliumi haljasalal kümnete tuhandete silmapaaride ees, siis riigi pealinna tabanud külmalaine tõttu toimub pidulik tseremoonia esmaspäeval Kapitooliumi siseruumides.

"Ei ole eriti külm, ei ole eriti külm. Tulles Floridast, siis on siin külmavõitu, aga mitte väga hull," ütles Angela.

"On küll külm, ma olen Californiast ja minu jaoks on siin väga külm. Oleks olnud kena, kui tseremoonia oleks olnud väljas," rääkis Carry.

Inauguratsiooni vaatamiseks on pealtvaatajatele avatud Kapitooliumist ligi kilomeetri kaugusel asuv spordihoone, mis mahutab 20 000 inimest. Algselt registreeris ennast vabas õhus toimuma pidanud tseremooniale aga enam kui 200 000 pealtvaatajat.

"Ei ole hästi, ei ole hästi. Ma olin siin ka siis, kui ta esimesel korral ametisse vannutati ja see oli organiseeritud, meil olid piletid ja me käisime turvakontrollis, see oli korraldatud. Sel aastal ei ole nii hästi," rääkis Chere.

Mis on aga inimeste esimesed ootused Trumpile?

"Me teame, et ta paneb piiri kinni ja lööb korra majja ja edasi saame näha," ütles Gene.

"Kõige esimese asjana loodan ma, et ta vabastab 6. jaanuari vangid. See on mu esimene lootus, sest ma olin siin 6. jaanuaril ja nägin, milline suur vale see oli," ütles Angela.

"Ma arvan, et ta allkirjastab palju korraldusi, mis tuleb ära teha ja saab riigi rajale tagasi," rääkis Chris.

"Ta teeb Ameerika taas suureks igas mõttes – rahanduslikult, turvalisuse mõttes, inflatsiooni mõttes," ütles Chere.