Valge Maja: USA lahkub Pariisi kliimaleppest

USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas esmaspäeval, et USA lahkub Pariisi kliimaleppest.

Trump lahkus kliimaleppest juba oma esimesel ametiajal, lõplikult jõustus otsus päev pärast eelmisi presidendivalimisi. Joe Biden aga allkirjastas oma esimesel päeval presidendina korralduse leppega taasühinemiseks.

Nüüd viib Trump USA taas leppest välja.

Trump lubas oma ametisse astumise kõnes, et suurendab riigis naftatootmist. Kliimaleppest lahkumine on veel üks märk sellest, et Trump plaanib riigis fossiilkütuste tootmist suurendada.

Ka valimiskampaania ajal lubas Trump korduvalt, et suurendab naftatootmist ning vähendab energiahindasid aastaga poole võrra.

Pariisi kliimalepe sõlmiti 10 aastat tagasi ja selle eesmärk on hoida keskmise temperatuuri tõus maailmas alla 2 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.

Kliimaleppe toetajad kardavad, et USA lahkumine viib selleni, et ka teised riigid vähendavad oma lubadusi või astuvad sellest samuti välja.