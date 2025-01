Kalm: Trump jätkab oma jõupoliitikat

Mis teile Donald Trumpi ametisse kinnitamise järgsest kõnest enim silma jäi?

Mind üllatas, kui pikalt Trump kritiseeris oma eelkäijat ja kui musta pildi ta maalis olukorrast, mis Ameerikas praegu on – kui korrumpeerunud ja kuidas võim teeb kõike ainult enda heaks. Mis tegelikult ei vasta kindlasti tõele. Selles suhtes mõjus see natuke kriitiliselt. Ja muu hulgas käis ta läbi paljud enda senised varasemad valimislubadused.

Jääb mulje, et Trump tahab hakata harrastama n-ö näpu nipsutamise poliitikat, et kohe, kiiresti ja põhjalikult. Aga kas see on realistlik?

Mingit pidi ei ole. Paljud lubadused, mis läbi käisid, olid samad lubadused, mis käisid läbi ka nüüdseks rohkem kui kaheksa aastat tagasi tema esimese inauguratsiooni kõne ajal. Aga huvitav oli see, et ta ise reklaamis seda enne kui lepituskõnet või ühtsuse kõnet, aga seda nooti seal väga palju ei olnud, välja arvatud mõned laused, mis seda ütlesid, aga tervikuna see nii läbi ei kajanud.

Kas saab juba praegu prognoosida, milliseks ta sise- ja välispoliitika kujuneb?

Kindlasti on see jõupoliitika, et sa mängid oma vastased nurka, see on läbi hirmutamistaktika valitsemine. Samamoodi, kuidas tõenäoliselt sai Hamasi ja Iisraeli vaherahu sõlmitud. Jätkub sama – jätkub väga konservatiivne poliitika ja jõupoliitika.

Kas Ukraina küsimuses kuulute optimistide või pessimistide leeri?

Ettevaatlik. Ma arvan, et võib minna mõlemat pidi. Seda on väga raske ennustada. Arvan, et kõigil on raske ennustada, ka neil, kes väidavad, et teavad väga hästi Donald Trumpi, sest lõpuks kuulab ta mingit inimest viimasel hetkel ja võib pool tundi enne öelda, et teeb teisiti ja siis muudab meelt.

Kas ta on nüüd teistsugune president kui esimesel ametiajal?

Ma arvan, et ta on kogenum, ta saab aru, mida riigiaparaat tähendab, mistõttu on ta ka nii palju inimesi juba nomineerinud. Põnev oli vaadata inauguratsiooni, kus see toimus ja kus tehnoloogialiidrid tema selja taga istusid - Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos.

Millest see räägib?

Ma arvan, et see näitab, et deregulatsioon tuleb ja et raha eest saab võimule lähedale.

Joe Biden hoiatas hüvastijätu kõnes Ameerika Ühendriike oligarhia tekkimise eest? Kas see on realistlik? Meil on ju lähinaabrite juures hästi palju räägitud oligarhidest, oligarhiast. Kas selline asi on Ameerikas võimalik?

Ameerikas on väga palju väga jõukaid ärimehi, kes maksavad väga vähe makse. Selles mõttes on kindlasti seal võimsad ärimehed, aga arvan, et nende võim poliitika üle ei saa kunagi olema nii suur nagu Venemaal.

Isegi mitte Elon Muskil?

Vaatame, kuidas see kujuneb. Juba on näha, et on mõrad tema ja teiste Trumpi toetajate vahel.