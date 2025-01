Tallinna haigla projekteerimishanke tähtaeg lükati veel mõni kuu edasi

Tallinnale kuuluv sihtasutus Tallinna Haigla Arendus kuulutas mullu augustis välja suurhaigla rahvusvahelise projekteerimishanke, mil tähtajaks märgiti 22. oktoober. Kuivõrd vahepeal nõudis arhitektide liit, et niivõrd suure ja olulise objekti puhul peaks üle vaatama projektlahenduse, otsustas Tallinn tellida rahvusvahelise arhitektuuriekspertiisi.

Uueks projekteerimishanke tähtajaks määrati 2025. aasta 20. jaanuar.

Nüüd on Tallinn otsustanud, et hanke tähtaeg lükatakse 5. maile.

Tallinna linnavalitsusest öeldi ERR-ile, et uus tähtaeg seati seetõttu, et arhitektuuriekspertiisi tähtaeg on alles sel kolmapäeval.

Esimest korda viidi Tallinna haigla rahvusvaheline projekteerimishange läbi juba eelmise linnavalitsuse ajal, 2021. aasta suvel. Edukaks osutus ühispakkujate ATIproject srl ja 3TI Progetti pakkumus, kellega sõlmiti ka projekteerimisleping. Mullu märtsis lõpetasid Tallinna Haigla Arendus ning projekteerija poolte kokkuleppel lepingu.

Mullu detsembris aga selgus, et Tallinna Haigla Arenduse juhatus astub maikuust tagasi. Juhatuse esimehe Sven Kruubi sõnul andsid selleks põhjust nõukogu vihjed, mis tegid edasise koostöö keeruliseks.

"Sellistel puhkudel see põhjus on ikka ühes või teises eriarvamuses osapoolte vahel. Eks ta nii ka nüüd juhtus. Üldiselt, kui on eriarvamused, siis sihtasutustes ja äriühingutes on alati õigus kõrgemal seisval juhtorganil ehk nõukogul. See, et juhatus arvab teisiti, tegelikult ei loe. Ja nii ta juhtus," rääkis Kruup.

Abilinnapea Karl Sander Kase ütles detsembris ERR-ile, et pikemas plaanis, juhul kui Tallinn saab riigiga kokkuleppele Tallinna haiglate konsolideerimise osas, siis Tallinna Haigla Arendus ühel hetkel, mitte küll lähimate kuude jooksul, niikuinii likvideerub ja liitub uue Tallinna haiglaga. "See on aasta või paari küsimus," ütles Kase.