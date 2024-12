Tallinna Haigla Arenduse juhatus astub erimeelsuste tõttu tagasi

"See oli meie poolt esitatud avaldus nõukogule. Juhatus astus ise tagasi, nähes ära, et keeruline on kujunenud olukorras pikaajalise koostöö prognoosimine," ütles Kruup ERR-ile.

"Sellistel puhkudel see põhjus on ikka ühes või teises eriarvamuses osapoolte vahel. Eks ta nii ka nüüd juhtus. Üldiselt, kui on eriarvamused, siis sihtasutustes ja äriühingutes on alati õigus kõrgemal seisval juhtorganil ehk nõukogul. See, et juhatus arvab teisiti, tegelikult ei loe. Ja nii ta juhtus," rääkis Kruup.

"Suunist kui sellist otseselt nõukogu meile ei andnud, küll aga andis meile hästi arusaadava vihje mitmekordselt üle korratuna nii sõnas kui ka teos. Tark inimene loeb ju ka sellistest vihjetest välja, mis on nõukogul mõttes," lisas Kruup.

Seda, milles juhatuse ja nõukogu vahelised erimeelsused seisnesid ja milline oli nõukogu vihje juhatusele, Kruup laiemalt selgitada ei soovinud.

"See ei ole korrektne. Meil on väga soliidne nõukogu ja ei ole põhjust sellist tüli või eriarvamust eskaleerida. See ei tooda kellelegi midagi head," ütles ta.

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) ütles ERR-ile, et nõukogule saadeti kiri, kus informeeriti, et alates 30. maist juhatus tänases koosseisus oma tegevuse lõpetab.

"Kuni maini on tänane juhatus valmis jätkama. Ja ilmselgelt nõukogul lasub siis kohustus hakata otsima uut juhatuse koosseisu. See on lühiajaline perspektiiv. Pikemas plaanis, juhul kui me saame riigiga kokkuleppele Tallinna haiglate konsolideerimise osas, siis SA Tallinna Haigla Arendus ühel hetkel, mitte küll lähimate kuude jooksul, niikuinii likvideerub ja liitub selle uue Tallinna haiglaga. See on aasta või paari küsimus," kommenteeris Kase.

"Sellega saavad ka teatud etapid läbi. Seesama välisekspertiis, mis on tellitud, mis tuli lähtuvalt arhitektide liidu ettepanekust. Ja viimase hanke tulemused on ka selleks ajaks selged. See on selline etapi vahetus," rääkis Kase.

"Tänane linnavalitsus on kriitilise pilguga üle vaadanud mitmeid linna kulusid. Vähendatud on töötajate arvu linnasüsteemis ning toimuvad erinevate asutuste konsolideerimised, et vähendada juhtimiskulusid. 2025. aasta jaanuaris käsitleme eraldi ka linnale kuuluvate aktsiaseltside ja sihtasutuste tulevikku," lisas Kase veel.

Kase ütles ERR-ile, et juhatus astus tagasi omal soovil.

Äriregistri järgi kuuluvad SA Tallinna Haigla Arendus nõukogusse Kairi Vaher (nõukogu esimees), Ahti Kallikorm, Ivi Eenmaa, Maria Terras, Tanel Kiik ja Martti Talgre. Juhatusse aga Sven Kruup, Ebe Nõmm, Kaitis Väär.