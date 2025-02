Tallinna haigla saatus selgub aprillis

Kuigi oli kokkulepe, et valitsus arutab Tallinna haigla rahastamist veebruari lõpus, lükkub arutelu pea kaks kuud edasi.

"Kui linnapea ja peaminister kohtusid umbes kuu aega tagasi, siis oli kokkulepe, et 20. veebruariks vastav paber valitsuskabinetti viiakse. Saime eelmisel nädalal teada, et valitsus seda arutada veel ei soovi, vaid soovib seda arutada aprillis, siis kui on nii-öelda detailsemad finantsanalüüsid ka valmis," rääkis abilinnapea Karl Sander Kase.

Tallinn ja valitsus alustasid haiglate ühendamise kõnelusi augustis. Kindla kokkuleppeni pole aga rahastamises siiani jõutud. Kase ütles, et kui aprilliks riigi poolt otsust ei sünni, liigub linnavalitsus edasi ainult Tallinna haiglate ühendamisega.

"Eelmisel kuul oli Tallinna linnavalitsuse kabinet, me viisime sinna kaks stsenaariumit. Üks oli riigi ja linnahaiglate liitmine ja juhul, kui sellest asja ei saa, siis Tallinna haiglate konsolideerimine. Me hindame hetkel enda haiglate finantsseisu, et juhul kui aprillis selgub, et riigiga ikkagi kokkuleppele ei jõua, siis me saaks juba aprilli- ja maikuus vastavad otsused ette valmistada ja liikuda nendega edasi," sõnas Kase.

Ühendatud Tallinna haiglal on plaanis kaks linnakut – Mustamäel ja Lasnamäel. Lasnamäele peab aga linnaku alles ehitama ning selle maksumus on hinnanguliselt 850 miljonit eurot. Tallinn on omalt poolt välja pakkunud kaks varianti haigla rahastamiseks. Ühel juhul katab 60 protsenti riik ja 40 protsenti linn. Teisel juhul jaguneks vastutus pooleks.

"See on veel arutelukoht, aga meil on ettekujutus, kui suur on Tallinna enda haiglate laenuvõimekus. See on uue haigla maksumusest umbes kolmandik. Sealt ülejäänud osa peaks tulema linna- ja riigieelarvest," selgitas Kase.

Reaalne maksumus selgub aga hangete tulemusena. Kui kõik laabub, võiks Kase hinnangul ehitus alata 2030. aastal. "Projekteerimishanke tulemused tulevad käesoleva aasta maikuus. Realistlikult saaks ehitushankesse minna 2028. aastal. Sealt hakkavad tekkima reaalsed rahalised kulud ja siis kopp võib maasse minna aastal 2030," rääkis Kase.

Aga see kõik toimuks vaid siis, kui riigilt saadakse finantsgarantii. "Ja see ongi riigiga läbirääkimiste suurim kitsas- või valukoht, milline on poliitiline valmisolek sellele rahastus tagada. Haiglavõrgu arengukavas oli linna ettepanek, et Tallinna meditsiinilinnak läheks ühe prioriteetse projektina kirja ja see sinna läks. Nüüd on küsimus, kuidas valitsus selle finantsgarantii sõnastab. Lihtsalt väitest, et riik koos linnaga aitab selle linnaku valmis ehitada, sellest linna jaoks ei piisa," sõnas Kase.

Abilinnapea nentis, et kui Tallinna ja riigi ühises töögrupis on koostöö hea, siis poliitilisel tasandil ongi olukord frustreeriv. Lisandunud on ka ajaline surve, sest kohalike omavalitsuste volikogude valimised on juba ukse taga.

"Tänane linnavalitsus ja linnavolikogu on kuni oktoobrini ametis. Kui tahta midagi otsustada, siis meil tekib väga konkreetne ajasurve, et me peame suutma need otsused ette valmistada niimoodi, et me suudaksime pidada ka sisulist, kvaliteetset arutelu. Selline variant, et septembris saabub selgus ja siis me ratsutame ühe kuuga kõik need teemad läbi, ma arvan, ei ole õige ei meditsiinitöötajate ega ka Tallinna elanike suhtes," lausus Kase.

Tallinn on eelmise aasta suve lõpust alates sotsiaalministeeriumiga pidanud läbirääkimisi, kuidas ühendada linnale kuluvad Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla (ITK ja LTK) ning Tallinna lastehaigla Põhja-Eesti regionaalhaiglaga (PERH) üheks asutuseks. Tallinna tingimuseks on algusest peale, et riik peab olema nõus rahastama uue meditsiinilinnaku ehitust.

Jaanuaris lükkas Tallinn ka uue haiglakompleksi projekteerimishanke tähtaja nihutada jaanuarist maikuusse, sest enne soovitakse ühele poole saada arhitektuuriekspertiisiga.

Esimest korda viidi Tallinna haigla rahvusvaheline projekteerimishange läbi juba eelmise linnavalitsuse ajal, 2021. aasta suvel. Edukaks osutus ühispakkujate ATIproject srl ja 3TI Progetti pakkumus, kellega sõlmiti ka projekteerimisleping. Mullu märtsis lõpetasid Tallinna Haigla Arendus ning projekteerija poolte kokkuleppel lepingu. Mullu detsembris aga selgus, et Tallinna Haigla Arenduse juhatus astub maikuust tagasi.