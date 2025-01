Transpordi Varahaldus kaalub Nordica lennukite ostuks tulnud pakkumisi

Pankrotiavalduse esitanud riikliku lennufirma Nordica kasutuses olnud Transpordi Varahalduse lennukite ostuks on tulnud pakkumised, millest parim valitakse välja veebruari keskpaigaks, ütles ettevõtte juhatuse liige Ergo Blumfeldt.

Riigi äriühingule Transpordi Varahaldus kuulub seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG tüüpi reisilennukit. Seni olid need pikaajaliselt välja renditud Nordicale, kes allrentis need oma tütarettevõttele, Xfly kaubamärgi all tegutsevale Regional Jetile.

Nüüd aga ootab Nordicat pankrot – kohus arutab pankrotiavaldust 27. jaanuaril – ning riik soovib Transpordi Varahalduse lennukid maha müüa. Tähtaeg pakkumiste esitamiseks oli möödunud reedel ning Transpordi Varahalduse juhatuse liige Ergo Blumfeldt kinnitas ERR-ile, et pakkumisi ka laekus. Praegu tegeldakse tema sõnul nende analüüsiga.

"Eesmärk on veebruari keskpaigaks valida välja parim pakkuja ja sõlmida nendega kavatsuste protokoll, mille järel saab potentsiaalne ostja hakata tegelema lennukite ja dokumentatsiooni tehnilise ülevaatusega," ütles Blumfeldt.

Mitu pakkumist lennukite ostuks tehti, ei ole Blumfeldti sõnul praegu võimalik kommenteerida.

Taristuminister Vladimir Svet on varem öelnud, et lennukite hind võiks olla 30 miljoni euro ringis.

Nordica alustas tegevust 2015. aastal ja kuni 2019. aasta sügiseni lennati oma nime alt Tallinnast, kuid hiljem kujunes sellest allhanketeenuste pakkuja.

Riik alustas 2023. aasta lõpus Nordica erastamisprotsessi, kuid kui huvi ilmutanud investor mullu novembris plaanist loobus, otsustas Nordica juhatus lennufirma tegevuse lõpetada ja esitas 20. novembril Nordic Aviation Groupi ning Regional Jeti pankrotiavalduse.

Ühtlasi koondavad Nordica ja sellega seotud ettevõtted kokku 272 inimest.