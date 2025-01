Saksimaa kohus lubas AfD piirkondliku haru liigitada paremäärmuslasteks

Saksimaa liidumaal asuv sisejulgeolekuamet võib jätkata kohaliku AfD haru liigitamist äärmuslikuks organisatsiooniks. Vastava otsuse tegi Saksimaa liidumaa kõrgeim halduskohus, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau"

Põhiseadusevastasteks peetud rühmitusi jälgiv Saksamaa siseluureagentuur klassifitseeris Saksimaa AfD haru paremäärmuslikuks organisatsiooniks juba 2023. aasta detsembris.

Saksamaal toimuvad juba 23. veebruaril parlamendivalimised ning sisserändevastane AfD on viimasel ajal populaarsust suurendanud.

AfD on parlamendivalimiste eel populaarsuselt teisel kohal umbes 20-protsendise toetusega. Suurima toetusega on paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), mis on samuti viimasel ajal võtnud sisserände suhtes karmima hoiaku.

AfD on eriti populaarne Ida-Saksamaal asuvates liidumaades. AfD võitis mullu esmakordselt liidumaa valimised, saades parima tulemuse Tüüringis. Saksimaa liidumaa valimistel jäi AfD napilt teiseks.