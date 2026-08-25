AfD võimalik valimisvõit tekitab Saksa avalik-õiguslikus meedias ärevust

Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) võib Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutada ülekaaluka võidu, mis võimaldaks parteil moodustada Saksamaal esimest korda omaenda liidumaa valitsuse. Ringhääling MDR kardab, et AfD võimuletulek võib oluliselt muuta piirkonna avalik-õigusliku meedia korraldust.

Ida-Saksamaal tegutsev MDR katkestas esmaspäeva õhtul tavapärase programmi ja näitas mõneks ajaks musta ekraani. MDR teatas veel, et kui AfD võidab septembris Saksi-Anhalti valimised, võib piirkond MDR-ist ilma jääda, vahendas The Telegraph.

AfD ise on lubanud võimule tulles lõpetada Saksi-Anhalti osalemise MDR-i ringhäälingulepingus, kuna erakond peab Saksa avalik-õiguslikku meediat poliitiliselt kallutatuks.

Sisserändevastane AfD on viimastel aastatel järjepidevalt toetust kasvatanud ning kerkinud üleriigiliselt populaarseimaks erakonnaks.

AfD esiletõus tekitab Saksamaal üha rohkem vastuolusid, paremäärmuslikuks peetavat erakonda süüdistatakse veel ka Vene-meelsuses.

Saksamaal on viimastel kuudel toimunud suuri AfD-vastaseid proteste ning partei vastu on mobiliseerunud ametiühingud, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja vasakpoolsed liikumised.