Trumpi administratsioon vallandas USA rannavalve juhi

Donald Trump naases esmaspäeval Valgesse Majja ning teisipäeval selgus, et uus administratsioon vallandas USA rannavalve juhi admiral Linda Fagani.

USA relvajõududes on kuus väeliiki: maavägi, merejalavägi, merevägi, õhuvägi, kosmosevägi ja rannavalve.

Fagani vabastas ametist sisejulgeolekuministri kohusetäitja Benjamine Huffman. Viimane ei põhjendanud, miks ta Fagani vallandas. Fagan oli esimene naine, kes juhtis USA relvajõudude väeliiki.

Lähiajal peaks Huffman lahkuma sisejulgeolekuministeeriumi eesotsast, sest Trump nimetas ministriks Kristi Noemi. Viimase kandidatuuri peab veel heaks kiitma USA senat.

Parempoolne telekanal Fox News teatas, et Fagan vallandati piirijulgeolekuga seotud probleemide tõttu. Väidetavalt leidis veel uus administratsioon, et Fagan pöörab liialt tähelepanu mitmekesisusega seotud programmide edendamisele, vahendas The Times.

Trump ütles juba oma inauguratsioonikõnes, et lõpetab föderaalsel tasandil mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid (DEI) ja lubas taastada meritokraatliku lähenemise. Hiljem kirjutas ta alla ka vastavale korraldusele ning sellega loobus USA föderaalvalitsus ametlikult DEI poliitikast.

Hiljuti on teatanud ka mitmed USA suurfirmad, nagu Amazon, Meta, McDonald's ja Walmart, et võtavad mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärkide elluviimisel hoogu maha. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas vahetult enne Trumpi ametisse astumist, et sulges oma DEI osakonna, vahendas Forbes.