Scholz võttis viimase noarünnaku järel rändepoliitika suhtes karmima hoiaku

Lõuna-Saksamaal sai kolmapäeval noarünnakus surma kaks inimest ning kahtlusaluseks on Afganistanist pärit mees. Järjekordne noarünnak šokeeris sakslasi ning sotsiaaldemokraadist kantsler Olaf Scholz võttis enne erakorralisi valimisi rändepoliitika suhtes karmima hoiaku.

Politsei teatas, et noarünnaku käigus tapeti 41-aastane mees ja kaheaastane laps. Politsei teatas, et pidas kinni Afganistanist pärit mehe.

"Ma olen väsinud nendest vägivallakuritegudest, mis toimuvad iga paari nädala tagant ja mille panevad toime meie juurde kaitset otsima tulnud inimesed," ütles Scholz.

Baieri liidumaa siseministri Joachim Hermanni sõnul saabus kahtlustatav, 28-aastane afgaan, Saksamaale 2022. aasta lõpus ja taotles seejärel asüüli. Võimud kahtlustavad, et ründaja võis kannatada vaimuhaiguse all, vahendas Politico.

Kahtlustatav teatas 2024. aastal, et kavatseb Saksamaalt lahkuda, kuid jäi riiki edasi. Scholz kutsus korrakaitsjaid üles rünnakut uurima, küsides, miks kahtlustatav jäi Saksamaale.

"Võimud peavad kiiresti uurima välja, miks kahtlustatav ikkagi oli siin, sellele peavad järgnema kohesed tagajärjed," rääkis Scholz.

Kantsleri ebatavaliselt jõuline hoiak tuleb siis, kui Saksamaa valmistub valimisteks. Kampaania on juba täies hoos ning Scholz on kasvava surve all. Aega ei raisanud ka parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) kantslerikandidaat Alice Weidel.

Weidel võttis ette konservatiivse Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse liidu (CSU), mis juhib Baieri liidumaad. Ta leidis, et sisserändajad tuleb saata tagasi nende endisesse elupaika.

Saksamaal on olnud viimastel kuudel mitu surmaga lõppenud pussitamist. Inimesed on üha rahulolematud ning seda kasutavad ära populistid.

AfD on parlamendivalimiste eel populaarsuselt teisel kohal umbes 21-protsendise toetusega. Suurima toetusega on paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), mis on samuti viimasel ajal võtnud sisserände suhtes karmima hoiaku.

Saksamaa erakorralised valimised toimuvad 23. veebruaril.