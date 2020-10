Allikad: USA ministeerium ja luurejuht ei pea Hunter Bideni e-kirju Vene väärinfoks

USA justiitsministeerium on sama meelt luurejuht John Ratcliffe'i hinnanguga, et meedias avaldatud Hunter Bideni sülearvutist leitud e-kirjad ei ole osa Venemaa väärinfokampaaniast, teatasid allikad.

Esmaspäeval ütles rahvusliku luure direktor John Ratcliffe, et Joe Bideni poja Hunteri e-kirjad ei ole osa Venemaa väärinfokampaaniast, vahendas New York Post.

"Ma ütlen selgelt: luurekogukond ei arva seda, sest luureandmed seda ei kinnita. Ja me ei ole jaganud luureinfot Adam Schiffi ega ühegi kongressi liikmega," lisas ta.

Esindajatekoja luurekomitee demokraadist juht Adam Schiff väitis, et e-kirjad on osa Venemaa korraldatud mustamiskampaaniast.

Ratcliffe kurjustas nende väidete tõttu Schiffiga.

"Naljakas, et mõni inimene, kes kurdab kõige rohkem selle üle, et luuret politiseeritakse, on tegelikult ise need, kes luuret politiseerivad," ütles Ratcliffe.

"Kahjuks oli see Adam Schiff, kes ütles, et luurekogukonna hinnangul on Hunter Bideni sülearvuti ja selles sisalduvad e-kirjad osa Vene väärinfokampaaniast," lisas ta.

Trump survestab justiitsministrit Bideneid uurima

Vabariiklasest president Donald Trump kutsus teisipäeval justiitsminister William Barri üles kiiresti algatama uurimist demokraadist presidendikandidaadi Joe Bideni ja tema poja Hunteri suhtes, vahendas AP News.

Valimisteni on jäänud vaid kaks nädalat ning Trump tõi seda Barrile tehtud üleskutses ka ise välja.

"Me peame panema justiitsministri tegutsema," ütles Trump intervjuus saatele "Fox & Friends".

"Ta peab tegutsema ja ta peab tegutsema kiiresti. Ta peab kellegi määrama. Tegemist on suure korruptsiooniga ning see tuleb selgeks teha enne valimisi," lisas president.

Princetoni ülikooli ajaloolane Julian Zelizer leiab, et Trumpi survekampaania Barrile on liikunud presidendipoliitika kaardistamata territooriumile.

"Küsimus on selles, kas Barr rikub Watergate'i järgsest ajastust pärinevaid suuniseid ja reforme ning liigub sellega edasi?" ütles Zelizer. "Me näeme õigussüsteemi täielikku politiseerimist valimiste viimases faasis," lisas ta.

Trump on juba kuid süüdistanud Joe Bidenit korruptsioonis, esitamata selle kohta tõendeid. Ta on nimetanud just Hunter Bideni minevikku põhjuseks, miks valijad ei saa Bidenit Valgesse Majja lubada.

Trump on tsiteerinud New York Postis eelmisel nädalal avaldatut, et ühes e-kirjas tänas Ukraina gaasiettevõtte Burisma töötaja firma nõukokku kuulunud Hunter Bidenit selle eest, et ta korraldas 2015. aastal Washingtoni visiidi ajal kohtumise Joe Bideniga .

Bideni kampaaniameeskonna kinnitusel pole kandidaat midagi valesti teinud ning on toonud välja, et Bideni kohtumiste graafikus pole näha kohtumist Burisma töötajaga.

Trump ei ole täpsustanud, millise kuriteo Bidenid tema arvates toime on pannud, kuid ta on öelnud valijatele, et Biden kuulub vanglasse.

Taust

New York Post kirjutas eelmisel nädalal, et oli saanud Bideni poja Hunteri kunagise arvuti, milles sisalduv info sidus endise asepresidendi oma poja äritegevusega Ukrainas. Joe Biden on korduvalt eitanud sellise seotuse olemasolu.

Lehe väitel jättis Hunter Biden arvuti 2019. aasta aprillis ühte Delaware'i arvutiparandustöökotta.

Töökoja omanik ütles ajalehele, et pärast seda, kui arvuti tundus olema unustatud, kopeeris ta kõvaketta ja andis arvuti föderaalvõimudele uurimiseks.

Omanik edastas kõvaketta koopia president Donald Trumpi ihuadvokaadile Rudy Giulianile, kes andis selle ajalehele vaid mõni nädal enne 3. novembri valimisi.

Bideni kampaaniameeskond ei eitanud sellise arvuti olemasolu ega selles sisaldunud e-kirjade ehtsust.

Daily Mail kirjutas, et kõvakettalt leitud e-kirjadest selgus, et Biden viis omavahel kokku oma isa ja Ukraina energeetikafirma Bursima. Lisaks tekitas noorema Bideni äritegevus Ukrainas korruptsioonikahtlusi, vahendas väljaanne.

New York Posti artiklist selgub, et Biden suhtles ka Hiina energeetikafirma CEFC China Energy Co-ga, sest see on "tema ja ta pere jaoks huvipakkuv".

Lisaks leidusid arvuti kõvakettal ka pildid poolpaljast Hunter Bidenist suitsetamas kanepit ja kokaiini.

FBI uurib väidetavalt, kas Hunter Bideni e-mailid on osa välisriigi mõjuoperatsioonist.

E-kirjad tulid päevavalgele ajal, mil USA ametnikud on hoiatanud, et Venemaa, kes väidetavalt häkkis 2016. aasta presidendivalimiste eel demokraatide e-kirju ning käivitas Trumpi toetamiseks sotsiaalmeediakampaania, sekkub ka selle aasta valimistesse.