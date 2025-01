WSJ: järgmine CIA juht hoogustab Hiina-vastast luuretegevust

USA tulevane president Donald Trump nimetas oma endise luurejuhi John Ratcliffe'i Luure Keskagentuuri (CIA) järgmiseks juhiks. Sel nädalal leiab senatis aset Ratcliffe'i kuulamine ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et CIA juhiks pürgija kavatseb võtta Hiina suhtes siidikindad käest ja kavatseb korraldada rohkem salajasi Pekingi-vastaseid operatsioone.

Ratcliffe on kogenud luurejuht ning Trumpi esimesel ametiajal juhtis ta USA luureteenistuste tööd koordineerivat Riikliku Luuredirektori Bürood (DNI). Nüüd peaks ta võtma üle USA kõige tuntuma luureagentuuri juhtimise.

Ratcliffe leiab, et suurim pikaajaline oht USA-le on Hiina, ka Trump ja tema liitlased tahavad kärpida Hiina kasvavat mõjuvõimu. The Wall Street Journal kirjutab, et Trump võib anda CIA-le salajaste luureoperatsioonide läbiviimiseks varasemast palju vabamad käed.

"John (Ratcliffe) teab, et tal on ülevalt toetus. See on Trump," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The Wall Street Journal.

CIA vajab tihti salajaste operatsioonide läbiviimiseks presidendi luba. CIA viib selliste operatsioonide raames läbi propagandakampaaniaid, mõjutustegevust, küberrünnakuid ja sabotaažiakte.

Paljud riikliku julgeoleku ametnikud, sealhulgas ka Ratcliffe, on pikka aega öelnud, et USA on Hiinast tulenevate ohtude suhtes liiga naiivne. Trump ise lubas juba oma esimesel ametiajal CIA-l õõnestada kompartei juhi Xi Jinpingi jalgealust.

See kampaania hõlmas ka libakontode kasutamist ning alates 2019. aastast levitas CIA Hiina sotsiaalmeedias korruptsioonisüüdistusi, püüdes pöörata avalikku arvamust Pekingi vastu.

Üks endine ametnik ütles, et Trumpi esimese ametiaja jooksul palkas Ratcliffe juurde ka Hiina analüütikuid ja süüdistas Pekingit USA valimistesse sekkumises. Mitmed demokraadid omakorda leidsid, et Ratcliffe tahab nii juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa jätkuvast toetusest Trumpile.

Samas ka Trumpi tulevane riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz leiab, et USA peab võtma Hiina suhtes jõulisema hoiaku.

Waltz süüdistab Hiinat häkkimisrünnakutes USA kriitilise taristu vastu ja kirjeldab Pekingit kui eksistentsiaalset ohtu USA-le. Samas on ta kritiseerinud karmilt ka Venemaa praegust režiimi.