USA riiklik luurekoordinaator John Ratcliffe tegi avalikuks dokumendid, milles tollane Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Brennan olevat president Barack Obamat informeerinud Clintoni heakskiidust plaanile kahjustada Trumpi mainet sellega, et seostada teda Vene julgeolekuteenistuste korraldatud häkkimisega. Info Clintoni otsusest olevat jõudnud CIA-le Venemaalt pärit luureandmetena.

Suurema osa infost avaldas Ratcliffe juba nädal tagasi ja edastas senati õiguskomisjoni juhile, vabariiklasele Lindsey Grahamile, kuid teisipäeval lisandunud detailid peaksid tema väidetele suurema usaldusväärsuse andma, teatas ajaleht New York Post.

Samas on Ratcliffe'i otsust kritiseerinud CIA praegune direktor Gina Haspel ja elektroonilise luurega tegeleva agentuuri NSA juht Paul Nakasone. Haspel olevat leidnud, et andmete avaldamine võib heita ebasoovitavat valgust sellele, kuidas CIA need andmed on kogunud. Samal põhjusel olevat info avaldamise vastu ka Nakasone, märkis Reuters.

Lisaks olevat üks anonüümsust palunud allikas Reutersile väitnud, et Ratcliffe'i edastatud andmed olevat valikulised ega kajastavat õigesti luureraporti terviksisu.

Demokraatliku partei senaatorid on kritiseerinud Ratcliffe'i, kes on Texasest valitud endine vabariiklasest kongresmen, edastas CNN. "Minu jaoks on väga häiriv, et et 35 päeva enne valimisi avaldab riiklik luuredirektor Vene päritolu kinnitamata andmeid," ütles Senati luurekomisjoni kuuluv demokraadist senaator Mark Warner. Ta kasutas andmete kirjeldamiseks sõna 'rumont', mis on ingliskeelne lühend mõistele "kuulujuttudel põhinevad luureandmed". "Ratcliffe kuritarvitab oma positsiooni täpselt nii nagu ma seda kartsin ja kuritarvitamine kogub valimiste lähenedes kiirust," lisas teine demokraadist senaator Ron Wyden CNN-ile.

Reuters toob esile, et Ratcliffe'i kinnitamine läks tänavu mais Senatis läbi üle noatera. Nüüd esitas riiklik luurekoordinaator aga andmeid, mida USA luureagentuurid ei kinnita.

Ratcliffe'i avaldatud info läheb vastuollu USA 2017. aasta laiapõhjalise luureraporti hinnanguga, et Venemaa kasutas häkkereid ja muid vahendeid USA presidendivalimiste tulemuste mõjutamiseks Trumpi kasuks.