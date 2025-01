Tsahkna: kurb, kuidas SDE juhitud linnavalitsus Hiina rahastamisel pidutses

"Väga kurb oli vaadata, kuidas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhitud linnavalitsus Hiina rahastamisel pidutses ja rääkis rahu juttu. Selles mõttes tasuta lõunaid ei ole. Ma ootaks küll nüüd Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt selget positsiooni. Selline udu ajamine tegelikult ongi see, mis meid lõhestab ja meie positsioone nõrgendab. Nii et ta ei ole meeldiv lugu," ütles Tsahkna ERR-ile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja siseminister Lauri Läänemetsa sõnul võiks välisministeeriumi eestvedamisel koostada täpsema ja konkreetsema Eesti Hiina-poliitika.

Tsahkna sõnul on see olemas. "Meil on väga selge Hiina poliitika ja kindlasti Läänemets valitsuse liikmena ja ka siseministrina selle kõigega kursis

on. Välisministeerium alati on valmis jagama oma kogemust ja tõlgendusi. Aga me oleme ju alles suhteliselt hiljuti käsitlenud siin riigikogu liikmete visiiti Hiinasse, kus osaliselt Hiina riigi rahastamise tõttu tõusis päris suur pahameel

ka ühiskonnas. Üldiselt ma arvan, et terve mõistus võiks olla poliitikute esimene käsiraamat, millele tugineda," kommenteeris Tsahkna.

"Muidugi me võime üle korrata kõik need põhitõed, aga üldiselt kõige põhilisem tõde on see, et tasuta lõunaid ei ole. Ja seetõttu tuleks ikkagi oma uusaasta peod korraldada oma raha eest," lisas ta.

"Kui me vaatame sinna sisusse ja sotside linnapea juttu, siis me kuuleme sellist rahu narratiivi, kus rahuga saab saavutada kõike ja kõvade rusikatega mitte midagi. Aga samal ajal me vaatame, mida Putin Ukrainas teeb ja need kaks asja lihtsalt ei kõla kokku. See ongi see pehme võim, kuidas nõrgestada meid endeid. Me ei tohi lihtsalt seda vaikselt lasta meile sisse imbuda, me peame väga selged olema oma positsioonides ja õnneks valdav osa Eesti inimestest sellest

saab ka aru. Sellised "pehmed meetmed" ongi need, mis võimaldavadki meie ühiseid positsioone murendada," rääkis Tsahkna.

"Sotsiaaldemokraatlik Erakond on valitsuserakond, kannab väga suurt vastutust ka Eesti sisejulgeoleku eest ja me arutame selle üle, et kas nad tantsivad Hiina pilli järgi või mitte. See on juba paha, rääkimata sellest nii-öelda rahu narratiivist, et kõik on rahu poolt, aga kahjuks Putin ei ole oma eesmärke muutnud ja me peame toetama Ukrainat sõjaliselt, et nad suudaksid vastu seista. Neid narratiivi vaidlusi Eestil ei ole vaja," ütles Tsahkna veel.

Kohtla-Järvel toimus Eestis asuva Hiina suursaatkonna pakkumisel Hiina uusaasta tähistamine. Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo (SDE) sõnul oli tegemist kultuurikoostööga, mis aitab võtta suhetes pingeid maha. Kapo ja välisluureameti hoiatusi Hiina tegevuse suhtes, ei pidanud Kaselo antud juhul kohaseks.

Pidustustest tehtud fotodelt on näha, et Hiina suursaadiku kõrval poseerib ka Kohtla-Järve volikogu esimees ja riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Eduard Odinets.

Kapo viimases aastaraamatus seisab, et peamine luureoht Eestile on jätkuvalt Venemaa föderatsiooni ja Hiina rahvavabariigi luure- ja julgeolekuteenistuste luuretegevus.

Samuti kirjutab kapo, et Hiina üks peamine instrument pehme jõu rakendamisel, ametliku narratiivi levitamisel erinevates poliitikavaldkondades ja Hiina kuvandi parandamisel Eestis on Hiina suursaatkond Tallinnas.

Välisluureamet hoiatas viimases aastaraamatus, et kommunistliku partei juhitud Hiina rahvavabariik õõnestab teadlikult lääne mõjuvõimu ja püüab rahvusvahelisi suhteid lükata autoritaarsete riigikordade põhimõtete ja huvidega arvestava multipolaarse maailmakorra suunas.

2023. aasta 8. oktoobril kahjustas Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Bear ankur Balticconnectori gaasitoru. 2024. aasta augustikuus tunnistas Hiina, et Newnew Polar Bear lõhkus Eesti ja Soome gaasijuhtme Balticconnector, ent tegemist oli õnnetusega.