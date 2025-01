Alender: energeetika arengukava pole kitsa ringi inimeste otsus

Kolm valitsuspartei juhti andsid täna hommikul sotsiaalmeedias teada, milline saab olema Eesti järgmiste kümnendite energiapoliitika. Kliimaministrit isegi ei olnud kaasatud. Kas see on teie hinnangul normaalne?

See on väga hea, et valitsuses see otsustuskindlus. Valitsuses need ettevalmistused on kestnud pikalt. Kogu energeetika alustalad on olnud kliimaministeeriumi loomisest saadik. Paketis said kõik energiamiksi elemendid paika.

Kas selle otsuse tegid kolm-neli inimest?

Koalitsioonierakondade juhid võtsid kokku eri teemad, mida me oleme valitsuskabinetis eri istungite ajal arutanud. Koalitsiooninõukogus, fraktsioonides. Loomulikult on siin suur roll olnud ettevalmistuses kliimaministeeriumil, energeetikutel, turuosalistel.

Kas see oli kitsa ringi otsus?

Ei. Koalitsioonierakonnad esindavad suurt osa Eesti ühiskonnast.

Opositsioon ütleb, et otsusel mingeid mõjuanalüüse ei ole. Kliimaministeerium ikka vast on midagi arvutanud?

Kliimaministeeriumis on arvutusi tehtud.

Miks avalikkusega andmeid ei jagata?

Nendest on palju olnud juttu, kas või siin rahvusringhäälingus pressibriifide vahendusel. Kui me võtame siin näiteks tuuleenergia toetused, siis näeme, et kui meil taastuvenergia tasu nende toetuste tõttu võib tõusta 1,5 senti, siis kasu madalamast elektrihinnast on 2,4 senti. Seda on alati vaadatud, et kui on vaja mingeid võimsusi toetada, siis tulu ühiskonnale peab olema suurem, kui on toetuse maht.

Kas meil nüüd tulevikus hakkab olema nii, et meie rahaga maksame kinni meie naabrite rohe-elektritarbimise, kui tuult on, ja kui ei ole, põletame fossiilkütuseid edasi?

Sel juhul peab see hind olema ju väga hea. Selleks on meil ka salvestus, et saaksime tipukoormuste ajal hinda alla tuua. Ka põlevkivijaamade turule toomine just tiputarbimise hetkedeks. Veel oma kümme aastat vajame reservidena ja tipukoormuse ajal oma põlevkivijaamu.

Mingites olukordades peame fossiilkütuseid edasi põletama, absoluutselt. Aga selleks ka tulevikus salvestus ja uued juhitavad võimsused, mille hange siis Eleringi abil on juba välja tulemas.