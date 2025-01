Rein Lang: milles siis koalitsioonis kokku lepiti?

Rein Lang kirjutab kolmest teemast, mille puhul on talle jäänud segaseks, milles võimuliit on tegelikult kokku leppinud.

Kas keegi saaks vanainimesele ära seletada kolm asja?

Esiteks.

Kuidas tuleb aru saada võimukoalitsiooni (parlamendienamuse) moodustavate erakondade juhtide hiljutisest energiapoliitilisest kokkuleppest. Et kohe-kohe tuleb konkurss maismaa- ja meretuuleparkide ehitamiseks ja suure energiasalvestise rajamiseks ja neile makstakse peale mitte vähe.

Kohe-kohe hakatakse ka kirjutama seadusi, mis on vajalikud tuumajaama rajamiseks, ja otsima jaamale ka asukohta. Ebaselge on see, kas tuumajaamale tuleb peale maksta ja kui tuleb, siis kui palju.

Aga üks kokkuleppijatest teatas, et tema tuumajaama rajamist ei toeta. Ehk tema ei ole kokkuleppega sisuliselt seotud – ei ole kokkulepitu osas kokku leppinud.

Ehk siis: milles kokku lepiti?

Teiseks.

Kuidas tuleb aru saada võimukoalitsiooni kokkuleppest, et Venemaa ja Valgevene kodanikud ei peaks saama hääletada eelseisvatel kohalikel valimistel oktoobris. Et seda kokkulepet täita, lepiti kokku muuta põhiseadust nii, et kodakondsuseta püsielanikud (halli passi omanikud) säilitavad hääletamisõiguse kohaliku omavalitsuste volikogude valimisel. Selleks aga pole parlamendis piisavalt hääli.

Järelikult on Venemaa ja Valgevene kodanikud teretulnud valima oktoobris nii Narva kui ka Tallinna volikogu.

Ehk siis: milles kokku lepiti?

Kolmandaks.

2020. aastal otsustas loll valitsus kallata rahvusliku lennufirma põhjatusse kaevu märkimisväärse raha. Loll valitsus lahkus ja asemele tuli tark valitsus. Osa lolli valitsuse poolt otsustatud rahaeraldisest oli välja maksmata ja tark valitsus pidi otsustama, mis sellest rahast nüüd saab.

Väidetavalt arutati ja lepiti kokku, et eelmine valitsus oli ikka loll, raha rohkem ei saa ning maksti raha välja. Raha kulus ära.

Ehk siis: milles tark valitsus kokku leppis?

See, kes kõik need küsimused arusaadavalt ära suudab seletada, saab preemiaks vähemalt sooja käepigistuse.

Rein Lang (Reformierakond) on olnud meediaettevõtja, justiitsminister ja kultuuriminister.