Eesti pankade 2024. aasta kasum ulatus üle miljardi euro

2023. aasta kokkuvõttes olid pangad väga kasumlikud: nad teenisid viimases kvartalis kokku kasumit 235 miljonit eurot ja aasta kokkuvõttes 940 miljonit eurot.

Nüüd on Eesti Panga kinnitusel Eestis tegutsevate pankade kasumlikkus kõrgetelt tasemetelt vähenenud.

"Kuna turuintressimäärade (sealhulgas euribor) alanemine vähendab pankade intressitulu kiiremini kui hoiuste ja muude rahastusallikate tõttu kantud intressikulu, siis pankade peamine kasumikomponent ehk puhas intressitulu kahaneb. 2023. aasta neljanda kvartaliga võrreldes jäi pankade intressitulu 11 miljoni euro võrra väiksemaks, samas kui intressikulu oli 26 miljoni võrra suurem," teatas Eesti Pank teisipäeval.

Krediidiasutuste kasum oli keskpanga andmetel 2024. aasta neljandas kvartalis 297 miljonit eurot. Eelnevas kvartalis oli see 188 miljonit eurot ning aasta varem samal ajal 229 miljonit eurot. Kokku teenisid pangad 2024. aastal kasumit 1,065 miljardit eurot.

Märkimisväärselt toetas 2024. aasta viimase kvartali pankade väga suurt kogukasumit ühe suurema panga tehing aasta lõpus, mil tütarettevõttest võeti välja tavapärasest tublisti rohkem dividende, märkis Eesti Pank.

"Kui see tehing välja arvata, jäänuks möödunud aasta viimase kvartali kasumiks 169 miljonit eurot. Kui see suhestada pankade varadesse ehk arvutada välja pankade kasumlikkus, saab möödunud aasta viimase kvartali tulemuseks 1,5 protsenti. See on pikaajalisest keskmisest veidi kõrgem tase, ent jääb näiteks 2023. aastaga võrreldes selgelt madalamaks," kinnitas Eesti Pank.