Euroopa Keskpanga intressilangetuste ootuses võib ka euribor veel alaneda

Euroopa Keskpanga nõukogu langetas kolme baasintressimäära 25 baaspunkti võrra. Neist olulisema järgi saab hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks 2,75 protsenti.

Finantsturud on Euroopa Keskpanga otsust oodanud, sest kuue kuu euribor on langenud 2,59 protsendi tasemele.

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk ütles, et intressilangetuste ootuses võib euribor veelgi alaneda.

"Praegu on ootus, et natuke alla kahe protsendi võiks olla aasta lõpuks. Ma arvan, et kiirus, millal see järgmine langetus toimub, sõltub majanduse olukorrast, sellepärast et paratamatult meil on ikkagi ka teatud struktuursed väljakutsed demograafiast kuni konkurentsivõimeni välja," rääkis ta.

Euribori langus muudab aga kodulaenude tagasimaksed soodsamaks.

"Võtame vara, mis on 175 000 eurot ja laen on 150 000 eurot ja võetud 30 aastaks, siis näiteks euribori tippajal 2023. aasta oktoobris oli keskmine kuumakse 880 eurot. Kui me võtame nüüd tänase euribori taseme, mis on 2,59 protsenti, siis tegelikult on see laenu tagasimakse summa igakuiselt vähenud juba üle 100 euro võrra," selgitas LHV jaepanganduse juht Annika Goroško.

Madalam euribor on Goroško sõnul hoogustanud ka uute laenude võtmist.

Kuna inflatsioon pole veel täielikult kontrolli alla saadud, võib Euroopa Keskpank langetada intressi veelgi, kuid see oleneb euroala majandusarengust.

"Hinnatõus euroalal on tasapisi langemas, jõudmas eeldatavasti selle aasta keskpaigaks kahe protsendi lähedale püsivalt, kuhu keskpank eesmärgi on endale seadnud. /.../ Võib oodata, et lähikuudel Euroopa Keskpank veelkord intressimäärasid langetab, aga kui kaugele täpselt ja millises tempos ja millise sammudega seda teha saab, ma arvan, et praegu ei oleks veel kohane nii täpset arvamust väljendada," ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Intressi lagetamine annab Mülleri sõnul Eesti majandusele hoogu.

"Kui inimestel jäävad kuumaksed kodulaenule väiksemaks, siis see tähendab, et rohkem jääb raha kätte, et teha muid kulutusi erinevatel kaupadele, teenustele. See toetab tarbimist ja kaupmehi. Ehk sama kehtib ettevõtete puhul, et rohkem raha jääb kätte muudeks tegevusteks, investeeringuteks," selgitas Müller.