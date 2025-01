USA-st välja saadetud migrandid jõudsid Colombiasse

Colombia ei lubanud pühapäeval maanduda kahel USA sõjaväelennukil Ühendriikidest välja saadetud Colombia kodanikega.

USA president Donald Trump ähvardas seepeale Colombiat 25-protsendise tollimaksuga. Petro lubas esialgu kehtestada omalt poolt ka USA kaupadele tollimaksu, kuid taganes hiljem ja saatis oma lennukid ebaseaduslikult Ühendriikides viibivaid rahvuskaaslasi ära tooma.

Petro postitas teisipäeval sotsiaalmeediasse pilte lennukist väljuvatest inimestest.

"Nad on colombialased, vabad ja väärikad, ja kodumaal neid armastatakse. Migrant ei ole kurjategija, vaid inimene, kes tahab tööd ja edu, elu elada," teatas Petro.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab valitsuse andmetele viidates, et võimud vahistavad üha rohkem dokumentideta migrantide. Vahistatute arv on viimaste päevade jooksul kasvanud.

USA immigratsiooni- ja tollijärelevalveagentuur (ICE) vahistas pühapäeval 1200 inimest. Valge Maja eesmärk on 1500 dokumentideta migrandi vahistamine päevas. Eelmise administratsiooni ajal vahistati umbes 310 inimest päevas.

Trump on andnud ICE-le laialdased volitused, et kiirendada arreteerimist ja väljasaatmist.

Kohalike väljaannete teatel viib ICE nüüd operatsioone läbi nii Denveris, New Yorgi eeslinnades kui ka Puerto Ricos. ICE viis nädalavahetusel Chicagos läbi suure operatsiooni, mille käigus arreteeriti mitukümmend migranti.

ICE teatas eelmisel aastal kongressile, et riigis on umbes 670 000 kriminaalkorras karistatud või kriminaalsüüdistusega migranti. Hinnanguliselt elab USA-s üle 11 miljoni dokumentideta migranti.