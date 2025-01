ERR USA-s: üle riigi on vahistatud tuhandeid ebaseaduslikke immigrante

USA president Donald Trump on alustanud jõulist immigratsioonipoliitikat. Viimastel päevadel on üle USA korraldatud haaranguid, mille käigus on vahistatud tuhandeid ebaseaduslikult riiki sisenenud migrante.

Donald Trumpi administratsiooni korraldusel viiakse USA suuremates linnades läbi ulatuslikke reide, mille käigus arreteeritakse ebaseaduslikult riigis viibivaid kurjategijaid.

"Ebaseaduslikud narkokurjategijad, narkodiilerid, vägistajad, mõrvarid, isikud, kes on meie riigis toime pannud kohutavaid tegusid ja terroriseerinud seaduskuulekaid Ameerika kodanikke – kindlasti on need immigratsiooni- ja tolliameti prioriteediks. See ei tähenda, et teised illegaalsed kurjategijad, kes on meie riiki sisenenud, saaks rahus hingata," rääkis Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Haarangud said mõni päev tagasi alguse Chicagos, kuid on suurt tähelepanu saanud ka New Yorgis ja piiriosariigis Texases, külvates suurlinnadesse ärevust.

"See soov hirmu külvata on mõistusevastane ja jälk. Ma lihtsalt ei saa seda muudmoodi kirjeldada. Me räägime siin inimeste eludest," ütles Chicago linnapea Brandon Johnson.

USA immigratsiooni- ja tolliameti teatel on viimastel päevadel toimunud haarangute käigus vahistatud tuhandeid inimesi ning lähipäevil jätkuvad sarnased operatsioonid üle terve riigi.

"See, kui me neid täna kätte ei saa, ei tähenda, et me ei saaks neid homme. Oleme pidevalt väljas ja otsime neid, kes on olnud ohuks avalikule julgeolekule. Nende tüüpide otsimine ei lõpe kunagi," sõnas ICE ametnik Matthew Elliston.

Kuigi peamiselt on sihikule võetud kriminaalkorras karistatud inimesed, tekitavad reidid muret ka seaduskuulekate migrantide seas. Nimelt tühistas Trumpi administratsioon piirangud, mis seni keelasid haaranguid läbi viia koolides, kirikutes ja haiglates.

"Linnapeana soovin, et te kõik kuuleksite seda otse minult: San Franciscos väärtustame oma immigrantide kogukondi, tunnustame teie panust meie linna heaks ja oleme teiega. Te kuulute siia," ütles San Francisco linnapea Daniel Lurie.

Valgesse Majja naasnud Donald Trump on korduvalt rõhutanud, et immigratsioonipoliitika on tema administratsiooni üheks prioriteediks, lubades oma ametiajal riigist välja saata miljoneid migrante.