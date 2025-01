Keskkonnarühmad muretsevad üha enam EL-i roheeskirjade tuleviku pärast

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen alustas kaks kuud tagasi oma teist ametiaega ning valmistub nüüd kärpima keskkonnaga seotud eeskirju. Samas oma esimesel ametiajal mängis ta nende loomisel keskset rolli.

Suurfirmad ja liikmesriikide valitsused avaldavad ka eurokomisjonile survet, et viimane kärbiks praegu kehtivat rohekava. Samal ajal tühistab Donald Trump USA-s kehtivaid rohemeetmed ning mure Euroopa konkurentsivõime pärast kasvab veelgi.

Kolmapäeval tutvustab Euroopa Komisjon ulatuslikku raamistikku, mis on seotud dereguleerimise ja konkurentsivõime parandamisega. Komisjon vaatab läbi ka kolm keskkonnaseadust, ülevaade peaks tulema järgmisel kuul.

Eesmärgiks on vähendada paberimajandust, et ettevõtted saaksid keskenduda kasvule, innovatsioonile ja konkurentsivõime turgutamisele.

Seega, von der Leyen hakkab muutma reegleid, mille ta ise oma esimesel ametiajal kehtestas. Mõned neist seadustest on vaid aasta vanad. Von der Leyen samas rõhutab, et keskkonnaeesmärkides muudatusi ei tehta, need tehakse hoopis tõhusamaks.

Kriitikud samas leiavad, et sellised sammud annavad tagasilöögi EL-i rohelisele tegevuskavale. Kardetakse, et nii mängitakse kaardid konservatiivsete jõudude, sealhulgas paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) kätte. Von der Leyen on samas ka ise EPP liige.

"See võib olla äärmiselt problemaatiline pretsedent ning võimalik esimene samm dereguleerimise laine poole kogu Euroopas," ütles Cambridge'i jätkusuutlikkuse instituudi tippjuht Tsvetelina Kuzmanova.

Kuzmanova muret jagavad ka teised keskkonnarühmad ning poliitikud. Kasvab mure, et plaanitav reeglite lihtsustamine võib kaasa tuua keskkonnaeeskirjade laiema lahtivõtmise.

Politico kirjutab, et EPP taotles juba valimiskampaania ajal, et jätkusuutlikkuse reeglid kehtiksid ainult firmadele, kus töötab üle tuhande töötaja. Probleeme tekitab veel see, et lihtsustused peaksid puudutama eeskirju, mida ei ole veel täielikult rakendatudki.

Näiteks ettevõtete kestlikkuse aruandluse direktiiv ( CSRD) võeti vastu 2023. aastal ja see hakkas piiratud ulatuses kehtima alles eelmisel aastal. Esimesed aruanded tuleb esitada sel kuul.

Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni saadikud tõid seetõttu välja, et alles hiljuti vastu võetud ja veel täielikult rakendamata reeglite muutmine tekitaks õiguslikku ebakindlust. Ka kõik firmad ei toeta reeglite lihtsustamist.

"Investeerimine ja konkurentsivõime põhinevad poliitilisel kindlusel ja õiguskindlusel," hoiatasid avalduses suured tarbimisbrändid, nagu Unilever, Nestle ja Primark.