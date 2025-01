Washingtonis põrkas reisilennuk sõjaväekopteriga kokku ja kukkus jõkke

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) teatas, et lennufirma American Airlines siseliini reisilennuk põrkas Ronald Reagani lennujaama lennurajale lähenedes kokku sõjaväe helikopteriga ning kukkus Potomaci jõkke. Lennuki pardal oli 64 inimest, kopteris oli kolm sõjaväelast.

American Airlinesi lennuk Bombardier CRJ700 põrkas õhus kokku sõjaväele kuuluva ​​helikopteriga, kui see lähenes lennujaama lennurajale, teatas FAA.

Lennuk väljus Kansase osariigis asuvast Wichita linnast. Lennuki pardal oli 60 reisijat ja neli meeskonnaliiget. Sõjaväehelikopteri Black Hawk pardal oli kolm inimest.

Võimud sulgesid Ronald Reagani lennujaama, õnnetuskohal tegutsevad päästetöötajad. Hukkunute arv pole veel teada, leitud on vähemalt 18 surnukeha.

Potomaci jõel käib suur päästeoperatsioon Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Carlos Barria

Texase osariigi senaator Ted Cruz teatas juba varem, et õnnetuses on hukkunuid, vahendas The Wall Street Journal.

Valge Maja teatas, et president Donald Trump on olukorraga kursis. Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt kinnitas telekanalile Fox News, et siseliini reisilennuk põrkas kokku sõjaväehelikopteriga.