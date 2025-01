Eesti majandus langes neljandas kvartalis 0,1 protsenti

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuhi Robert Müürsepa sõnul võib esialgse hinnangu põhjal näha eelmise aasta neljandas kvartalis Eesti majanduses paranemise märke.

"Enam ei toimunud suurt majanduslangust, vaid võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga jäi sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP samale tasemele. Võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga langes majandus vaid õige pisut," selgitas Müürsepp.

SKP 2024. aasta neljanda kvartali andmed avaldab statistikaamet 3. märtsil.

SKP kiirhinnang Autor/allikas: Statistikaamet

Majandusteadlane Heido Vitsur tõdes ERR-ile antud kommentaaris, et möödunud aasta lõpus majanduslangust sisuliselt enam ei olnud ja seis on parem.

"Küsimus on tegelikult selles, mis saab edasi. Kui ülemöödunud aasta neljandast kvartalist saadik on languse tempo pidevalt vähenenud, siis on see olnud kogu aeg selline tugev ja hea trend. Kuid tuleval aastal on kahjuks ebamäärasusi üsna palju ees," nentis Vitsur.

Esiteks tõi majandusteadlane välja, et me ei tea, kuidas maksutõusud mõjutavad majandust. Teine oluline tegur on USA uus president Donald Trump - kuidas tema tariifipoliitika mõjutab maailmamajandust ja eelkõige Euroopa majandust.

"Nii et on suured küsitavused. Aga momendil vähemalt selle põhjal, mis on toimunud möödunud aastal, võib ütelda, et me oleme jõudnud langusega põhja ja ees võiks oodata paranemine, kui me ise või keegi teine ei tee midagi sellist, mis võiks majanduskasvu taastumist häirida," rääkis Vitsur.

Majandusseisu paranemise kõige suurem vedur on Vitsuri sõnul intresside odavnemine. "Kui raha muutub odavamaks, siis on kõike lihtsam teha," ütles ta, lisades, et näiteks juba praegu mõjutab intressilangetus kiirelt korteriturgu.

Teine oluline tegur on see, kui Eesti partneritel läheb olukord paremaks ja kaovad igasugused barjäärid. "Kui Euroopa asub ka bürokraatiat vähendama, siis see võib omada väga suurt mõju meie käekäigule."

Kuna erinevate tegurite mõju on kiire, siis mingit adraseadmise aega Eestile ei anta. "Me peame kiirelt reageerima ja just reageerimise kiirus ongi see, mis võib anda edu," rõhutas Vitsur.