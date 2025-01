Saksamaal kasvab mure AfD-vastase tulemüüri lagunemise pärast

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Kolmapäeval kiitis aga Saksa parlament heaks sisserände piiramist nõudva algatuse, selle poolt hääletas ka paremäärmusluses süüdistatud AfD. Eelnõu kiideti heaks häältega 348-345 ning kriitikud leiavad, et sellega murti ka AfD-vastane tulemüür.

Saksamaal toimuvad 23. veebruaril ka erakorralised valimised ning valimiskampaania on juba täies hoos. Merzi rivaalid üritavad nüüd viimast hääletust enda huvides ära kasutada ja süüdistavad teda koostöö tegemises AfD-ga.

Saksa kantsler ja sotsiaaldemokraatide (SPD) juht Olaf Scholz teatas, et CDU juht Merz tegi tulemüüri lõhkudes suure vea. Scholz ütles, et Merz kahjustab Saksamaa mainet ja hävitab sõjajärgsete kantslerite pärandit, vahendas The Times.

Saksamaal on samas viimaste kuude jooksul toimunud mitu surmaga lõppenud rünnakut ning küsitlused näitavad, et avalikkus nõuab karmimat rändepoliitikat. Olukorda kasutavad ära populistid ning AfD panustab valimiskampaanias immigratsioonivastasele retoorikale.

AfD on toetusnumbritelt möödunud SPD-st ja tõusnud CDU järel teisele kohale. AfD poliitilise survega seisab silmitsi nüüd ka Merz ning ta väidab, et ainus viis populistide tõusu ärahoidmiseks on see, kui peavooluparteid käivad välja enda meetmed rändepoliitika karmistamiseks.

"Me võlgneme oma riigi inimestele, et proovime endast teha kõik oleneva, et piirata illegaalset sisserännet, võtta väljasaatmis käsu saanud varjupaigataotlejad vahi alla, et nad välja saata," ütles kolmapäeval Merz Saksa parlamendisaadikutele.

Merz rõhutas, et ta ei kavatse teha koostööd AfD-ga. Samas rääkis ta, et Saksamaa seisab valiku ees, "kas vaadata jätkuvalt abitult pealt, kuidas meie riigis inimesi ähvardatakse, mõrvatakse, või tuleb seista sirge seljaga ja teha seda, mis selles küsimuses on hädavajalik".

Eelnõu rände piiramiseks kiidetigi napilt heaks, kuna CDU-ga ühinesid lisaks AfD-le veel ka liberaalsete Vabade Demokraatide (FDP) saadikud.

Rohelised ning SPD eelnõu ei toetanud ning ka roheliste liider ja majandusminister Robert Habeck saatis Merzi ja CDU pihta kriitikanooli.

SPD pikaaegne parlamendisaadik Dirk Wiese aga ütles, et Merz viis Saksamaa samale teele, mida käib Austria. Saksamaa naaberriigis asus hiljuti koos paremtsentristidega valitsust moodustama parempopulistlik Vabaduspartei (FPÖ).

"Te avate ukse paremäärmuslikule parteile," ütles Wiese Merzile.

Ka Saksamaa kirikud ja mitmed suured meediaväljaanded väljendasid pärast hääletust muret Saksa demokraatia tuleviku pärast.