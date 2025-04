Merz saab vasakpoolsetele tehtud järeleandmiste tõttu CDU-s kriitikat

CDU noortetiiva esimees Johannes Winkel hoiatas nädalavahetusel, et tema ja teised noored võivad hääletada praegu läbirääkimisel oleva koalitsioonilepingu vastu, edastas väljaanne Brusselssignal. "Muutus poliitikas, mille nimel kogu partei ja eriti noored on nii kõvasti võidelnud, peab tulema nüüd," ütles Winkel 6. aprillil Saksa ajalehele Süddeutsche Zeitung (SZ).

Eriti kriitiline oli ta Merzi otsuse suhtes kaotada Saksamaa föderaalvõla lagi ühisel hääletusel SPD ja Roheliste parteiga. Kui CDU ei suudaks koalitsiooniläbirääkimistel muudes olulistes küsimustes senises poliitikas muutust tuua, tekiks probleem, hoiatas Winkel.

CDU parlamendisaadik Saskia Ludwig esines samal päeval ajalehele Tagesspiegel antud intervjuus sarnaste mõtetega: "Enne valimisi kinnitasime, et tahame taas ajada liberaal-konservatiivset poliitikat. Minu arvates seda lubadust praegu ei täideta."

Sarnaseid märkusi on palju ka teistelt CDU liikmetelt. Ajalehe Welt andmetel avaldasid partei liikmed koalitsiooniläbirääkimiste sisevideokonverentsil juhtkonnale teravat kriitikat, kusjuures üks osaleja ütles: "Lubatud CDU-poliitika asemel saame puhast SPD-poliitikat."

Läbirääkimiste algusest peale on Merz olnud kriitika all, kuna näib, et ta on liiga palju SDP-le järgi andnud. Sotsiaaldemokraadid said valimistel ainult 16 protsenti häältest, võrreldes CDU 29 protsendiga.

Kuna Merz on korduvalt välistanud igasuguse koostöö parempopopulistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis sai veebruaris toimunud erakorralistel valimistel 21 protsenti häältest, nähakse SPD-d tema ainsa võimaliku partnerina koalitsioonivalitsuses.

Kuigi lõplikku koalitsioonilepet pole esitatud, ei tõota eeldatavate kompromisside lekkimine CDU jaoks midagi head, tõdes Brusselssignal.

Väidetavalt on Merz juba loobunud suurest osast julgetest illegaalse rände ohjeldamise plaanidest, mida lubas enne veebruaris toimunud valimisi.

Samuti ei jõutud kokkuleppele Saksamaa tuumaelektrijaamade taaskäivitamise osas, vaatamata CDU-s kasvavale survele vähemalt mõned tuumajaamad uuesti tööle panna.

Libertaarne kolumnist Ben Brechtken kirjutas 20. märtsil sotsiaalmeediakeskkonnas X, et vasakpoolsed juhivad Merzi ninarõnga abil maneežis ringi (nagu härga – toim.).

Friedrich Merz wird von den Linken am Nasenring durch die Manege geführt. https://t.co/4DRMk20nva — Ben Brechtken (@ben_brechtken) March 20, 2025

Samuti näib CDU oma valijate poolehoidu kaotavat. Viimastes küsitlustes küündis see vaid 24 protsendini, mis on võrdne AfD-ga, kes oli esimest korda tõusnud esikohta jagama.