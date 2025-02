Sõja 1073. päev: Ukraina õhurünnak peatas nafta väljaveo Ust-Luuga sadamast

Oluline reedel, 31. jaanuaril kell 20.53:

- Ukraina õhurünnak peatas nafta väljaveo Ust-Luuga sadamast;

- Ukraina küberrünnak häirib Gazpromi digiteenuseid;

- Ukraina droonirünnak tabas Volgogradi oblastis asuvat naftatöötlemistehast;

- Zelenski tänas Rootsit nende seni suurima kaitsepaketi eest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit.

Soome andis Ukrainale veel 198 miljoni euro väärtuses sõjalist abi

Soome teatas 27. sõjalise abi paketi üleandmisest Ukrainale, selle ligikaudne väärtus on 198 miljonit eurot, edastas reedel Soome kaitseministeerium.

"See ligi 200 miljoni euro suurune pakett ehitati üles tihedas koostöös ukrainlastega. Anname just sellise toetuse, mis aitab Ukrainal end rindel raskes olukorras kaitsta," ütles kaitseminister Antti Häkkänen.

Abi turvalise kohaletoimetamise tagamiseks ei avaldata täiendavat teavet selle kohta, mida pakett täpselt sisaldab, kuidas see kohale toimetatakse ega saabumise ajakava.

Abi andmisel arvestati nii Ukraina vajadusi kui ka Soome relvajõudude olukorda.

Ukraina hinnangul on põhjakorealased Kurski rindelt tagasi tõmmatud

Ukraina sõjaväe hinnangul on Vene üksuste tugevdamiseks Kurski oblasti rindele saadetud põhjakorealased tagasi tõmmatud, ütles reedel Ukraina erioperatsioonijõudude kõneisik uudisteagentuurile AFP.

"Viimase kolme nädala jooksul me ei ole näinud ega tuvastanud ühtegi tegevust ega relvakokkupõrkeid põhjakorealastega. Sellest lähtuvalt me usume, et nad on tagasi tõmmatud raskete kaotuste tõttu, mida neile tekitati," ütles kõneisik Oleksandr Kindratenko.

Rubio avaldas kahtlust, et Ukraina suudab naasta 2014. aasta piiridesse

USA välisminister Marco Rubio mõistis hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse, kuid ütles, et on ebaaus väita, et Kiiev suudab Vene väed lahinguväljal puruks lüüa. Tema sõnul ei pruugi Ukraina kõiki vallutatud alasid tagasi saada.

Rubio tunnistas, et Putini Venemaa pani Ukrainasse tungides toime jõledaid tegusid. Ta siiski avaldas kahtlust Ukraina täieliku võidu osas.

"Ebaaus on see, et me panime inimesed kuidagi uskuma, et Ukraina suudab mitte ainult Venemaad võita, vaid ka hävitada Putini ja lükata ta tagasi selle juurde, milline maailm nägi välja 2012. või 2014. aastal, enne kui venelased võtsid Krimmi," ütles Rubio usutluses Sirius XM-i saates The Megyn Kelly Show.

Rubio kordas oma varasemaid avaldusi, et konflikti mõlemad pooled peavad läbirääkimiste õnnestumiseks tegema kompromisse.

Odessas kärgatasid plahvatused

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et sadamalinnas Odessas kärgatasid reedel plahvatused. Ukraina õhujõud hoiatasid veidi varem ballistiliste rakettide ohu eest.

Ukraina õhurünnak peatas nafta väljaveo Ust-Luuga sadamast

Naftasaaduste väljavedu Soome lahe ääres asuvast Venemaa Ust-Luuga sadamast on peatunud, kuna Ukrainal õnnestus õhurünnakutega katkestada selle varustamine.

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu kolmapäeva (29. jaanuari) ründedroonidega Venemaal Tveri oblastis asuvat Andreapoli naftapumbajaama, misjärel pidid venelased sulgema torujuhtme, mis varustab naftaga Leningradi oblastis asuvat Ust-Luuga terminali, ütles Ukraina julgeolekuteenistuse allikas väljaandele The Kyiv Independent.

USA majandusuudiste kanali Bloomberg andmetel näib neid väiteid toetavat laevaliikluse peatumine sadamas. Naftatarned Ust-Luugast langesid 29. jaanuaril nulli, ütles informeeritud allikas Bloombergile. Laevandusandmed näitavad, et üks laev lahkus Ust-Luuga sadamast 29. jaanuaril varahommikul, kuid pärast seda on olnud vaikus. Bloombergi allikas äkilise katkestuse põhjust ei toonud.

Andreapoli pumbajaam on osa torujuhtmesüsteemist Baltic Pipeline System-2, mida haldab Venemaa riiklik naftajuhtmete ettevõte Transneft. Selle torujuhtmevõrk varustab naftaga ka Ust-Luuga sadamat.

Bloombergi andmetel töötles sadam 2024. aastal umbes 650 000 barrelit toornafta päevas, mis moodustab umbes 20 protsenti sellest kogusest, mis Venemaa laevadega ekspordib.

Ukraina on võtnud süsteemselt ette Venemaa naftarajatiste ründamise, et häirida kütusetarneid Vene relvajõududele ja vähendada tulusid, mis Moskva energiaekspordist saab. Naftaeksport on Venemaa sõjategevuse jätkamiseks Ukrainas ülioluline rahastamisallikas.

Aasta tagasi 21. jaanuaril puhkes Ust-Luuga naftaterminalis arvatava Ukraina droonirünnaku tõttu tulekahju. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / YURI ZAPALATSKIY

Ukraina küberrünnak häirib Gazpromi digiteenuseid

Ukraina sõjaväeluure kübervõitlejad ründasid Venemaa riikliku gaasifirma Gazpromi ja selle vedelkütustega tegeleva haru Gazpromneft arvutivõrke, häirides eelkõige Vene armee tegevust toetavate ettevõtete võrguteenuseid.

Ukraina sooritas teenusetõkestusrünnaku (DDoS), millega häiris tõsiselt Gazpromi digiteenuseid. Alates 28. jaanuarist ei saanud Gazpromi kliendid kasutada oma isiklikku kontot, kasutada ettevõtete veebiteenuseid, tasuda kütuse eest kütusekaartidega, debiteerida ega koguda kontole boonuseid jne.

Vastuseks klientide kaebustele teatas Gazprom, et tegemist oli ajutise tehnilise rikkega. Samal ajal ei selgitanud firma rikke olemust ja põhjuseid.

Seni pole Venemaa ettevõtted öelnud, millal võrguteenused võidakse taastada.

Küberrünnakuid on täiemahulise sõja ajal laialdaselt kasutanud nii Ukraina kui Venemaa.

Ukraina droonirünnak tabas Volgogradi oblastis asuvat naftatöötlemistehast

Venemaal Volgogradi oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes öösel pärast Ukraina droonirünnakut tulekahju, aga see kustutati kiiresti, teatas oblasti kuberner.

"Ööl vastu 31. jaanuari tõrjusid Volgogradi oblastis valves olevad kaitseministeeriumi õhutõrjeüksused kaheksa drooni rünnaku naftarafineerimistehasele. Ühe drooni rusude kukkumise tagajärjel puhkes tehase territooriumil põleng, mis viivitamatult kustutati. Üks vigastada saanud rafineerimistehase töötaja viidi haiglasse," kirjutas kuberner Andrei Botšarov sõnumirakenduses Telegram.

Vene kaitseministeerium teatas reede hommikul tehtud avalduses, et öö jooksul tulistati riigi kohal alla 49 Ukraina drooni, sealhulgas 25 drooni Venemaa lõunaosas Rostovi oblastis ja kaheksa Volgogradi oblastis. Droone avastati ja hävitati Vene armee väitel ka Kurski, Jaroslavli, Belgorodi, Voroneži ja Krasnodari piirkondades.

Ukraina on viimastel nädalatel tugevdanud oma kaugmaa droonirünnakuid Venemaa territooriumil, võttes eriti terava tähelepanu alla sealsed naftatöötlemiskeskused ja -taristu. Ukraina loodab Vene naftatoodangu vähendamisega kärpida Venemaa võimekust jätkata oma agressioonisõda Ukrainas.

Zelenski tänas Rootsit nende seni suurima kaitsepaketi eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas neljapäeval Rootsi valitsusele ja rahvale tänu seni suurima Rootsi kaitseabi paketi eest Ukrainale.

"Olen tänulik [peaminister] Ulf Kristerssonile, Rootsi valitsusele ja Rootsi rahvale järjekorras 18. kaitsepaketi eest Ukrainale kogusummas 13,5 miljardit Rootsi krooni ehk 1,23 miljardit USA dollarit, mis on seni Rootsi suurim. Hindame sügavalt, et see sõjaline abi vastab Ukraina armee kiireloomulistele vajadustele ja aitab oluliselt kaasa meie kaitsevõime tugevdamisele. Selle panus meie kaugmaavõimekuste tugevdamisesse ja investeeringud Ukraina relvatootmisse on hindamatud," rääkis Zelenskõ.

Ukraina riigipea märkis, et jõu kaudu rahu saavutamine on võimalik.

"Me kõik peame meeles pidama, et sellised ohud nagu Venemaa ei lõpe iseenesest. Nad liiguvad edasi jooneni, kus neile jõuga vastatakse. Seetõttu peame jätkama selle liini tugevdamist koos – Mustast merest Läänemereni –, et tagada rahu ja kaitsta elusid," selgitas Zelenski.

Rootsi kaitseministeerium otsustas eraldada Ukrainale abi koguväärtusega 1,23 miljardit dollarit, mis on suurim seni Rootsi antud abipakett, teatas meedia neljapäeval.

Uue, 18. paketi eraldamisest teatas Rootsi kaitseminister Pål Henning Jonson pressikonverentsil.

Ministri sõnul kavatsevad võimud varustada Kiievit eelkõige suurtükkide ja droonidega.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1670 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 837 610 (võrdlus eelmise päevaga +1670);

- tankid 9893 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 20 631 (17);

- suurtükisüsteemid 22 445 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1261 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1050 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 510 (+54);

- tiibraketid 3054 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 35 552 (+101);

- eritehnika 3726 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.