CDU esitatud sisserände piiramise eelnõu kukkus Saksa parlamendis läbi

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et CDU juht Friedrich Merz eeldas enne hääletust, et tal on vajalikud hääled koos, kuna kolmapäeval kiitis parlament AfD häälte toel heaks Merzi esitatud sisserände piiramist nõudva mittesiduva algatuse.

Reedel lükati aga eelnõu tagasi, seda toetas 338 parlamendisaadikut, vastu oli 350 saadikut.

Võimul olevad sotsiaaldemokraadid (SPD) ja rohelised, kes olid eelnõu suurimad vastased, tervitasid viimast hääletustulemust aplausiga.

Saksamaal toimuvad juba 23. veebruaril valimised ning kampaania on juba täies hoos. Poliitiline olukord läheb üha pingelisemaks, reedel prooviti leida veel kompromisse ning hääletus lükkus mitme tunni võrra edasi.

Saksa parlamendis toimus elav debatt ning osapooled süüdistasid teineteist poliitilise ummikseisu tekitamises. Merz üritas eelnõu AfD toel läbi suruda, see oleks olnud esimene kord sõjajärgse Saksa ajaloos, kui parempopulistide toel oleks parlamendis läbi läinud siduv seaduseelnõu.

Reedel kukkus aga Merzi juhitud CDU eelnõu parlamendis läbi ning see viitab, et osa tema enda fraktsioonist hääletas selle vastu. Bloomberg kirjutab, et CDU üritas reedel teha halva mängu juurde head nägu ning süüdistas eelnõu läbikukkumises SPD-d ja rohelisi.

"Ainult tugev CDU saab lõpetada ebaseadusliku rände," ütles CDU liige ja endine minister Jens Spahn

Merz jäi juba pärast kolmapäevast hääletust terava kriitika alla, kuna Saksa peavooluparteid on varem keeldunud koostööst parempopulistidega.

Saksamaal on samas viimaste kuude jooksul toimunud mitu surmaga lõppenud rünnakut ning küsitlused näitavad, et avalikkus nõuab karmimat rändepoliitikat. AfD panustab valimiskampaanias immigratsioonivastasele retoorikale ning suurendab toetust.

Pärast viimast kahe inimese surmaga lõppenud noarünnakut, mille pani toime 28-aastane afgaani varjupaigataotleja, lubas Merz kiireid samme sisserände piiramiseks.

CDU on praegu ka ülekaalukalt kõige populaarsem partei. CDU toetus on 30,5 protsenti ning populaarsuselt teine on AfD, mille toetus on ligi 20,3 protsenti.

Kantsler Olaf Scholzi SPD toetus on 15,8 protsenti ja roheliste toetus on umbes 13,7 protsenti, vahendas Financial Times.