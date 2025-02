Sõja 1075. päev: Zelenski sõnul on sõjakõnelused ilma Ukrainat kaasamata väga ohtlikud

Oluline 2. veebruaril kell 20.48:

- Zelenski sõnul on Ukraina esimene samm Trumpiga kõrgetasemelise kohtumise läbiviimine;

- Zelenski: üks Põhja-Korea brigaad on Kurski oblastis hävitatud;

- Ukraina ja Venemaa süüdistavad üksteist Kurski koolile tehtud rünnakus;

- Zelenski: Rubiol oleks vaja tulla Ukrainasse vaatama Venemaa tehtut;

- Sõrskõi: jaanuaris neutraliseeriti Pokrovski suunal 15 000 vaenlast;

- Primorje asekuberner Sergei Jefremov hukkus Ukraina sõjas;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1320 sõdurit;

Zelenski: üks Põhja-Korea brigaad on Kurski oblastis hävitatud

Üks kolmest Põhja-Korea sõjaväebrigaadist, mis on võidelnud Venemaa Kurski oblastis Moskva poolel, on täielikult hävitatud, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski intervjuus uudisteagentuurile AP.

Uudisteportaali Ukrinform teatel ütles Zelenskõi intervjuus, et ülejäänud kaks brigaadi on kandnud raskeid kaotusi.

"Me oleme näinud kolme põhjakorealaste brigaadi, üks neist hävitati. Ülejäänud kaks on kandnud kaotusi, kuigi ma ei tea täpseid arve. Täna neid ei saadeta rünnakutele. Võib-olla nad millalgi paigutatakse ümber, tugevdatakse või taastatakse," ütles ta.

Zelenski sõnul võivad põhjakorealased millalgi uuesti ründama hakata.

"Me valmistume nende järgmisteks sammudeks," märkis ta.

Ukraina presidendi sõnul on Põhja-Korea kaotanud Venemaa Kurski oblastis umbes 4000 sõjaväelast neist 12 000-st, mida Pyongyang saatis Moskvat toetama sõjas Ukraina vastu.

Vene rünnakus Poltava elumajale hukkus 14 inimest

Vene rakett tabas laupäeva hommikul Poltava linnas elumaja, tappes vähemalt 14 inimest, sealhulgas kaks last, teatas Ukraina riiklik hädaabiteenistus.

Pühapäeval jätkus otsingu- ja päästeoperatsioon. Poltava linnapea kohusetäitja Katerõna Jamštšõkova sõnul on hädaolukordadele reageerimisse kaasatud üle 400 munitsipaalteenistuse ja linnavõimu töötaja.

Rünnakus hävis ühe hooneosa kõik viis korrust, põhjustas tulekahju ja kahjustas naaberhooneid.

Kokku hukkus raketirünnakus 12 tsiviilisikut, sealhulgas kaks last, teatas riiklik hädaabiteenistus pühapäeva hommikul. Rünnakus sai vigastada veel 17 inimest, sealhulgas neli last.

Hoonest päästeti 22 inimest, ütles Poltava oblasti kuberneri kohusetäitja Volodõmõr Kohut.

Venemaa korraldas üleöö ulatusliku rünnaku mitme piirkonna vastu, tabades Odessa, Harkivi ja Zaporižžja elumaju, ütles presidendikantselei juht Andri Jermak.

"Rünnakud elumajade, tsiviilelanike vastu, Vene armee tüüpiline taktika," kirjutas Jermak Telegramis.

Ukraina ja Venemaa süüdistavad üksteist Kurski koolile tehtud rünnakus

Ukraina ja Venemaa süüdistavad üksteist laupäeval toimunud raketirünnakus, mis tabas Kurski oblastis Sudžas asuva kooli ühiselamut ja kus hukkus neli inimest.

Ukraina relvajõud teatasid, et ühiselamut tabas Venemaa lastud õhupomm. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul näitab see, kuidas Venemaa sõda peab. "Nad hävitasid hoone, kuigi seal oli kümneid tsiviilisikuid. Nii pidas Venemaa sõda ka aastakümneid tagasi Tšetšeenias. Samamoodi tapsid nad süürlasi. Vene pommid hävitavad samal viisil Ukraina kodusid," lausus Zelenski.

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeva hommikul, et Ukraina väed korraldasid raketirünnaku Sudža koolile. Ukrainat süüdistas rünnakus ka Kurski oblasti kuberner.

Zelenski: Rubiol oleks vaja tulla Ukrainasse vaatama Venemaa tehtut

USA välisministril Marco Rubiol oleks vaja tulla Ukrainasse ja vaadata, mida Venemaa on teinud, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeval.

Zelenski reageeris Rubio kommentaarile, et sõda Venemaa ja Ukraina vahel peaks lõppema läbirääkimistega, kus mõlemad pooled peavad milleski järeleandmisi tegema.

"Üle kõige tahaksin ma seda, et Marco Rubio tuleks Ukrainasse. Mulle tundub, et tal oleks väga vaja vaadata seda, mida Venemaa on teinud. Ta tegi seal avaldusi, et sõda on paisanud Ukraina 100 aastat tagasi," ütles Zelenski intervjuus AP-le.

Ta lisas, et Ukraina ajalooline pärand, mille pihta venelased raketirünnakuid korraldavad, ei näe enam kunagi välja selline nagu see (praegu) välja näeb.

"Jah, see kõik taastatakse. Aga me teame, et nii on kogu maailmas, kui midagi taastatakse andekate inimeste poolt, kuid sellel pole enam oma esialgset väljanägemist," rõhutas Zelenski.

Venemaa tuleb võtta selle eest vastutusele, seal hulgas finantsvastutusele, ütles president.

Primorje asekuberner Sergei Jefremov hukkus Ukraina sõjas

Venemaa Primorje krai asekuberner ja vabatahtlike üksuse Tiiger komandör Sergei Jefremov sai surma võideldes Ukrainas, teatas pühapäeval krai kuberner Oleg Kožemjako.

"Lahingumissioonilt naasmisel sai surma vabatahtlike üksuse Tiiger komandör Sergei Jefremov," kirjutas Kožemjako Telegramis. Jefremov hukkus pühapäeval.

Ta sai Primorje krai asekuberneriks 2024. aasta märtsis.

Jefremov juhtis vabatahtlike üksust Tiiger alates Ukraina sõja puhkemisest. Teda on autasustatud Primorje kangelase ja isehakanud Donetski rahvavabariigi kangelase aunimetustega.

Sõrskõi: jaanuaris neutraliseeriti Pokrovski suunal 15 000 vaenlast

Ukraina kaitsjad neutraliseerisid jaanuaris Pokrovski suunal 15 000 Vene sõjaväelast, neist umbes 7000 "jäädavalt", ütles pühapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Ukraina kaitsjad tekitavad okupantidele pidevalt kaotusi. Pokrovski suund on endiselt üks kuumemaid," kirjutas Sõrskõi Telegramis.

"Ainuüksi selle aasta jaanuaris neutraliseerisid meie sõjamehed üle 15 000 sissetungija, neist umbes 7000 jäädavalt."

Sõrskõi tänas Ukraina sõjaväelasi vastupidavuse, tõhususe ja kangelaslikkuse eest.

"Jätkub kaitseoperatsioon, mis on suunatud vaenlase jõudude ja reservide hävitamisele," lisas ta.

Zelenski: USA ja Venemaa ei tohiks Ukrainast rääkida meieta

Sõjakõnelused, kuhu pole kaasatud Ukrainat, on väga ohtlikud, ütles Zelenski AP-le.

Zelenski andis oma kommentaarid rahuläbirääkimiste soovitud korralduse kohta päev pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et tema meeskond on juba väga tõsistes aruteludes Venemaaga selle üle, kuidas Ukraina sõda lõpetada.

"Neil võivad olla oma suhted, aga Ukrainast rääkimine ilma meieta - see on ohtlik kõigile," ütles Zelenski Trumpi varasematele väljaütlemistele viidates.

Zelenski sõnul on Ukraina esimene samm Trumpiga kõrgetasemelise kohtumise läbiviimine, et Kiiev ja Washington saaksid välja töötada oma relvarahu plaanid. Seejärel saavad osapooled liikuda edasi Venemaad puudutavate arutelude juurde.

"Ja ma tahaksin näha läbirääkimiste laua taga Ameerika Ühendriike, Ukrainat ja venelasi. Ja ausalt öeldes peaks seal olema ka Euroopa Liidu hääl. Ma arvan, et see oleks aus, tõhus. Aga kuidas see välja tuleb, ma ei tea," ütles Zelenski.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1320 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 840 360 (võrdlus eelmise päevaga +1320);

- tankid 9908 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 20 667 (45);

- suurtükisüsteemid 22 538 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1267 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1050 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 793 (+99);

- tiibraketid 3054 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 35 709 (+80);

- eritehnika 3729 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.