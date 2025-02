Karis andis kuuele diplomaadile eluaegse suursaadiku aunimetuse

Tartu rahulepingu 105. aastapäeval tehtud otsusega saavad eluaegse auastme Marten Kokk, Mariin Ratnik, Rein Tammsaar, Viljar Lubi, Annely Kolk ja Paul Teesalu.

Suursaadiku diplomaatiline auaste on karjääridiplomaadile Eesti riigi nimel antav aunimetus, mis omistatakse välisteenistuses saavutatud silmapaistvate tulemuste eest.

"Täna, kus tähistame Tartu rahu aastapäeva, on presidendi otsus suur tunnustus meie diplomaatide tööle, nende pikaajalisele pühendumusele ning meie riigi huvide eest seismisele. Suursaadiku diplomaatiline auaste on kõrgeim tunnustus, mida Eesti riik saab oma diplomaadile omistada. See on märk erilisest usaldusest ja lugupidamisest, mille välja teenimine eeldab tõepoolest silmapaistvaid tulemusi. Eesti välispoliitikal on selgelt äratuntavad ka nende väljapaistvad sõrmejäljed," märkis välisminister Margus Tsahkna ministeeriumi pressiteate vahendusel.

Marten Kokk on olnud Välisministeeriumi kantsler ja asekantsler, juhtinud mitut välisesindust ja on praegu Eesti esindaja Euroopa Liidus COREPER I valdkonnas. Temast saab kliimaministeeriumi uus kantsler.

Mariin Ratnik on välisministeeriumi asekantsler, varem olnud peaministri välisnõunik ning olnud suursaadik OSCE-s, Belgias, Luksemburgis ja Hispaanias.

Rein Tammsaar on töötanud Euroopa Liidu välisteenistuses Brüsselis ja Moskvas, olnud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler, esindanud Eestit Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), töötanud COREPER II saadikuna Euroopa Liidu juures ning juhib praegu Eesti esindust ÜRO juures.

Viljar Lubi on Eesti suursaadik Londonis ja varem teinud suursaadikutööd New Delhis, lisaks pikale teenistusele välisministeeriumis olnud silmapaistev Eesti majandusarengu suunamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina.

Annely Kolk on praegu Eesti suursaadik Kiievis ning varem olnud suursaadik Ankaras ja välisministeeriumi asekantsler. Tema oli üks peaosalisi Eesti laevakaitsjate tagasitoomisel Indiast.

Paul Teesalu on olnud välisministeeriumi asekantsler ning esindanud Eestit suursaadikuna Kairos, Roomas ja praegu Haagis.

Kokku on eluaegse suursaadiku tiitli saanud 48 inimest.

1993. astal said selle aunimetuse Jüri Kahn, Jüri Luik, Margus Laidre, Alar Olljum, Andres Tomasberg, Arvo-Jürgen Alas, Clyde Kull, Kalev Stoicescu, Leili Utno, Lennart Meri, Riivo Sinijärv, Tiit Matsulevitš, Toomas Hendrik Ilves, Trivimi Velliste, Valvi Strikaitiene.

1994. aastal said eluaegseteks suursaadikuteks Väino Reinart, Toivo Tasa ja Toomas Tiivel.

1995. aastal said selle tiitli Arvo Niitenberg ja Mart Helme.

1999. aastal sai eluaegse suursaadiku aunimetuse Raul Mälk.

2003. aastal said eluaegseteks suursaadikuteks Alar Streimann ja Priit Kolbre.

2008. aastal omistati see tiitel Sven Jürgensonile, Karin Jaanile, Marina Kaljurannale ja Sulev Kannikesele.

2010. aastal said eluaegseteks suursaadikuteks Aino Lepik von Wirén ja Mati Vaarmann.

2011. aastal sai sama tiitli Riina Ruth Kionka.

2012. aastal omistati see tiitel Aivo Oravale.

2015. aastal said eluaegse suursaadiku tiitli Kaja Tael, Matti Maasikas, Tiina Intelmann, Jaak Jõerüüt.

2016. aastal said selle aunimetuse Kyllike Sillaste-Elling ja Lauri Lepik.

2018. aastal said eluaegseteks suursaadikuteks Mart Laanemäe ja Andres Talvik.

2020. aastal said eluaegseteks suursaadikuteks Eve-Külli Kala, Simmu Tiik ja Jonatan Vseviov.