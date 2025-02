Kundas pandi põlema Ukraina restorani vara

Esmaspäeval pandi põlema Kunda linnas Ukraina restorani Faina garaažiboks, kus restoran hoiustas oma vara. Politsei- ja piirivalveameti kinnitusel on Eestis lühikese ajaga süüdatud juba kahe Ukraina restorani vara, ent hetkel ei ole alust arvata, et juhtumid on omavahel seotud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse ütles, et politseile anti esmaspäeval kella 11.30 ajal teada, et Lääne-Virumaal Kunda linnas Lähta teel on öösel maha põlenud garaaž, milles hoiti ettevõttele kuuluvat inventari, mööblit ja tehnikat. "Omaniku esialgsel hinnangul on tekitatud kahju enam kui 18 000 euro väärtuses," ütles Juuse.

"Päästjad ja politseinikud on sündmuskohal teinud esmased toimingud ja nende käigus kogutud tõendite pinnalt järeldame, et tegemist võis olla süütamisega," lausus Juuse.

"Lühikese ajaga on süüdatud kahe Ukraina restorani vara ja politsei tegeleb nende uurimistega täie tõsidusega. Hetkel ei ole meil alust arvata, et need kaks juhtumit on omavahel seotud. Kõik täpsemad asjaolud selgitame alustatud kriminaalmenetluse käigus," rääkis Juuse.

Reedel üritati Tallinnas Ukraina restorani Slava Ukraini põlema panna.