Hiina vastas Trumpile omapoolsete tollimaksude kehtestamisega

Hiina teatas teisipäeval vastuseks USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud täiendavatele tollimaksudele, et kehtestab nädala pärast omapoolsed tollimaksud Ameerika Ühendriikide kaupadele.

Täiendav 10-protsendine tariif kogu Hiina impordile USA-sse jõustus teisipäeval kell 00.01 idaranniku (kell 7.01 Eesti) aja järgi pärast seda, kui Trump oli Pekingit korduvalt süüdistanud, et see ei tee piisavalt ebaseaduslike uimastite voo peatamiseks USA-sse.

Hiina rahandusministeerium teatas mõni minut hiljem, et kehtestab USA söele ja veeldatud maagaasile 15-protsendise ning toornaftale, põllumajandusseadmetele ja mõnedele autodele 10-protsendise tollimaksu ning et uud tollimäärad hakkavad kehtima 10. veebruaril.

Hiina teatas ka, et alustab monopolivastast uurimist Google'i omanikfirma Alphabet suhtes ning lisab oma ebausaldusväärsete üksuste nimekirja mitmete moekaubamärkide, sealhulgas Calvin Kleini, valdusfirma PVH Corp ja USA biotehnoloogiaettevõtte Illumina.

Eraldi teatasid Hiina kaubandusministeerium ja selle tolliamet, et kehtestavad volframi, telluuri, ruteeniumi, molübdeeni ja ruteeniumiga seotud kaupade ekspordikontrolli, põhjendades seda riigi julgeolekuhuvide kaitsmisega. Hiina kontrollib suurt osa selliste haruldaste muldmetallide tarnetest maailmas, mis on puhtale energiale üleminekul kriitilise tähtsusega.

Samas peatas Trump esmaspäeval viimasel hetkel oma ähvarduse kehtestada Mehhikole ja Kanadale 25-protsendised tollimaksud, nõustudes 30-päevase pausiga vastutasuks kahe naaberriigi antud lubadusele tugevdada piirivalvet ja kuritegevuse-vastast võitlust.

Kuid Hiina jaoks sellist ajapikendust ei antud ning Valge Maja pressiesindaja ütles, et Trump ei räägi Hiina presidendi Xi Jinpingiga enne kui nädala lõpus.

Oma esimesel ametiajal 2018. aastal algatas Trump Hiinaga uudisteagentuuri Reuters hinnangul jõhkra kaheaastase kaubandussõja USA tohutu kaubavahetuse puudujäägi pärast, kus sadade miljardite dollarite väärtuses Hiina kaupadele kehtestatud tollitariifid muutsid globaalseid tarneahelaid ja kahjustasid maailma majandust.

"Kaubandussõda on varajases staadiumis, seega on edasiste tollimaksude kehtestamise tõenäosus suur," teatas Oxford Economics Hiina majanduskasvu prognoosi langetades.

Trump hoiatas, et võib Hiinale kehtestatud tollitariife veelgi tõsta, kui Peking ei peata surmava opioidi fentanüüli voolu USA-sse. "Loodetavasti lõpetab Hiina meile fentanüüli saatmise ja kui nad seda ei tee, tõusevad tariifid oluliselt kõrgemaks," ütles ta esmaspäeval.

Hiina on nimetanud fentanüüli Ameerika probleemiks ja öelnud, et vaidlustab Maailma Kaubandusorganisatsioonis tollimaksude kehtestamise ja võtab muid vastumeetmeid, kuid jättis siiski avatuks võimaluse edasisteks kõnelusteks.

USA on Hiina jaoks suhteliselt väike toornafta allikas, moodustades eelmisel aastal 1,7 protsenti Hiina impordist, väärtusega umbes 6 miljardit dollarit.

2019. aastal kehtestas Peking USA veeldatud maagaasile karistuseks tollimaksu, makstes nii Washingtonile kätte Hiina kaupade tollimaksude tõstmise eest. Hiina importis 2024. aastal 4,16 miljonit tonni USA veeldatud maagaasi 2,41 miljardi dollari väärtuses, mis on peaaegu kaks korda suurem kui 2018. aastal.

Hongkongi aktsiate hinnad langesid pärast Hiina vastumeetmete väljakuulutamist, samal ajal kui dollar tugevnes ja Hiina jüääni kurss langes.

"Erinevalt Kanadast ja Mehhikost on USA-l ja Hiinal selgelt raskem kokku leppida selles, mida Trump majanduslikult ja poliitiliselt nõuab. Turu varasem optimism kiire tehingu osas näib endiselt ebakindel," ütles Hongkongi Natixise vanemökonomist Gary Ng. "Isegi kui nad suudavad mõnes küsimuses kokku leppida, on võimalik näha, et tollimakse kasutatakse korduva vahendina, mis võib sel aastal olla turu volatiilsuse peamiseks allikaks."

Ottawas ja Méxicos tunti kergendust pärast seda, kui Kanada peaminister Justin Trudeau ja Mehhiko president Claudia Sheinbaum teatasid, et leppisid kokku piirivalve jõupingutuste tugevdamises vastuseks Trumpi nõudmisele takistada immigratsiooni ja uimastite salakaubavedu. Sellega peatati 30 päevaks 25-protsendiste tollimaksude kehtima hakkamine.

Kanada nõustus kasutama uut tehnoloogiat ja töötajaid oma piiril USA-ga ning tegema koostööd organiseeritud kuritegevuse, fentanüüli salakaubaveo ja rahapesu vastu võitlemiseks.

Mehhiko nõustus tugevdama oma põhjapiiri 10 000 rahvuskaardi liikmega, et peatada ebaseadusliku rände ja uimastite voog.