WSJ: AfD kõnnib Trumpi juhitud liikumise jälgedes

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et AfD liigub MAGA jälgedes, mis on lühend Trumpi kuulsast loosungist Make America Great Again (eesti keeles: Tehkem Ameerika taas suure(pärase)ks).

Trump on USA töölisklassi seas populaarne, viimasel ajal on ta suutnud ka latiinode ja noorte valijate seas toetust laiendada. Sarnaste valijagruppide poole vaatab Saksamaal ka AfD.

Lääne-Saksamaal Gelsenkircheni linnas elav Stefan Diete töötab kohalikus naftatöötlemistehases keemikuna ning on varem toetanud vasakpopuliste. Diete ütles, et järgmistel valimistel hääletab ta AfD poolt.

"Siin on kohti, mis enam ei meenuta Saksamaad. See pole enam isegi Euroopa. See on Lähis-Ida või Aafrika. Ma ei ole AfD majandusprogrammi lugenud, mind ei huvita see. Ma hääletan nende poolt nende sisserändepoliitika tõttu," ütles 58-aastane Diete.

Viimased küsitlused viitavad, et AfD kogub ligi 20 protsenti häältest. Eelmistel valimistel sai partei 10,4 protsenti häältest.

Saksamaal kasvab rahulolematus praeguse valitsusega, majanduse arengut pidurdavad kõrged energiahinnad, liigne bürokraatia ja suur maksukoormus. Sisserändepoliitika kütab kirgi, riigis kasvab kuritegevus.

Mõned küsitlejad leiavad, et AfD võib isegi järgmised valimised võita. Samas, isegi kui see jääb teiseks, on üha raskem säilitada AfD-vastast tulemüüri.

AfD on viimaste aastate jooksul oma valijbaasi laiendanud. Varem oli partei populaarne pigem Ida-Saksamaal, kuid suurendab nüüd toetust ka Lääne Saksamaal elava töölisklassi seas.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et raskustes olevates tööstuspiirkondades suurendab partei toetust ka sisserändajate kogukondade seas. Varem peeti selliseid piirkondi vasakpoolsete parteide kantsideks.

Gelsenkirchen ise paikneb lääneosas asuvas Põhja-Ruhri piirkonnas, mis meenutab USA roostevööndis asuvaid osariike.

USA kirdeosas paiknev roostevöö on USA endine tööstuskeskus, sealt kaovad töökohad, paljud piirkonnad on lihtsalt alla käinud. Roostevöös asub ka kolm kaalukeeleks peetavat osariiki ning viimastel valimistel liikusid need Trumpi selja taha.

Gelsenkirchen oli varem tähtis kaevanduskeskus, tänapäeval on seal aga töötuse määr 12,7 protsenti. Möödunud aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimistel kogus AfD Gelsenkirchenis 21,7 protsenti häältest.

Ruhr on endiselt tähtis tööstuspiirkond ning on oma keskmise suuruse linnade võrgustikuga üks Euroopa tihedamalt asustatud piirkondasid. Gelsenkirchen asub Nordrhein-Westfaleni liidumaal, viimases elab 18,2 miljonit inimest.

AfD aktivistid jagavad nüüd Gelsenkirchenis visiitkaarte, lendlehti, pudeliavajaid, välgumihkleid ja võltsitud Saksa marke. Partei ise soovib marga euro asemel uuesti kasutusele võtta.

63-aastane tervishoiutöötaja Jolanthe Zylka kolis 41 aastat tagasi koos oma etniliselt sakslastest vanematega Poolast Gelsenkircheni. Ta ütles, et toetab nüüd AfD-d, kuna selle liikmed ütlevad, mida ka tema asjast arvab.

"See, mis siin toimub, pole enam normaalne. Ma ei tee oma maja lahti, et kõik sisse saaksid," rääkis Zylka.

Gelsenkircheni lähedal asuva Düsseldorfi Heinrich-Heine ülikooli politoloog Stefan Marschall tõi välja, et AfD kasutab ära kasvavat tööpuudust, kuritegevuse kasvu ning praegust rändepoliitikat.

Marschalli sõnul ei pruugi erakond aga saavutada läänes sellist populaarsust, mida see naudib riigi idaosas. Tema sõnul tunnevad lääneosas elavad sakslased leigemat huvi populismi vastu.

Parempopulistid tõstavad samas kogu Euroopas pead, AfD on neist üks radikaalsemaid ning erakonda süüdistatakse ka äärmusluses. Hiljuti lubas Saksimaa kohus liigitada AfD piirkondliku haru paremäärmuslasteks.