Saksa peavoolu poliitikud võtsid debatis ühiselt sihikule AfD kandidaadi

AfD kaasjuht ja kantslerikandidaat Alice Weidel oli pühapäeval peetud televäitluses sotsiaaldemokraadist kantsleri Olaf Scholzi, roheliste partei kandidaadi Robert Habecki ja kristlik-demokraatliku partei (CDU) juhi Friedrich Merzi peamiseks sihtmärgiks. Ükshaaval ründasid nad teda teemadel, nagu sõda Ukrainas ja tema partei seotus natsiideoloogiaga, kirjeldas väljaanne Financial Times (FT).

Samas kiitis Weidel USA presidenti Donald Trumpi kui õiget meest Ukraina sõja lõpetamiseks ja kutsus Saksamaad jääma selles neutraalseks vahendajaks. Weidel uhkustas ka USA asepresidendi JD Vance'i toetusega, kes kohtus temaga nädalavahetusel Müncheni iga-aastase julgeolekukonverentsi kõrval. AfD liider tervitas ka Vance'i kõnet konverentsil osalejatele, milles too kutsus Euroopa peavoolu poliitikuid suhtlema paremäärmuslike ja eliidivastaste parteidega.

"Vance ütles, et te ei saa ehitada tulemüüre, et miljoneid valijaid algusest peale välja jätta. Ta andis mõista, et me peame omavahel rääkima," rääkis Weidel.

AfD, millele prognoositakse 23. veebruari valimistel rekordilist 20 protsenti häältest, on pärast Trumpi Valgesse Majja naasmist saanud USA praeguse valitsuse toetusest uut hoogu.

Elon Musk, maailma rikkaim mees ja Trumpi lähedane nõunik, on korduvalt kasutanud oma sotsiaalmeediaettevõtet X (endise nimega Twitter), et toetada AfD-d, mida Saksamaa julgeolekuagentuur kahtlustab paremäärmusluses. Weidelit võõrustas Budapestis ka Ungari peaminister Viktor Orbán, kes nimetas teda "tulevikuks".

Vance'i viimati tehtud toetusavaldus nädalavahetusel peetud Müncheni julgeolekukonverentsil põhjustas viha Saksamaa peavooluparteides, kes kõik on keeldunud AfD-ga koalitsiooni astumast. See pahameel ilmnes pühapäeval peetud debati ajal korduvalt, tõdes FT.

Merz, kelle juhitavale CDU-le ennustatakse valimistel võitu umbes 30 protsendi häältega, süüdistas Weideli äärmuslaste hoidmises oma parteis, nagu Björn Höcke, kes võitis eelmisel sügisel Saksamaa idaosa asuval Tüüringi liidumaal kohalikud valimised, ja keda Merzi sõnul võib igaüks Saksamaal põhjusega natsiks nimetada. Höcke mõisteti eelmisel aastal süüdi natside keelatud loosungi teadvas kasutamises.

"Meil on Saksamaal hea traditsioon, milleks on natsionaalsotsialismi kogemustest õppimine," ütles Scholz ka Weidelile. "Paremäärmuslastega koostööd ei tehta."

"Ma leian, et see võrdlus on skandaalne," vastas Weidel. "Te võite mind täna siin solvata nagu teile meeldib. [Aga] te solvate [sellega] miljoneid valijaid."

Kandidaadid vaidlesid nii selle üle, kuidas rahastada miljardite eurode ulatuses täiendavaid kaitsekulutusi, kui ka keeruliste küsimuste üle Ukrainasse vägede saatmise kohta sellele antavate julgeolekugarantiide raames – seda teemat arutatakse esmaspäeval Pariisis Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni korraldataval kohtumisel.

Merz kritiseeris Scholzi selle eest, et see jättis Euroopa seisukoha koordineerimise Trumpi läbirääkimistele Putiniga Prantsusmaa liidrile. Samuti süüdistas ta kantslerit, kelle erakond jääb 15-protsendise toetusega küsitlustes kolmandale kohale, poliitilistel põhjustel Ukrainale sõjalise abi andmisest keeldumises.

Kuid kogu arutelu jooksul, mis hõlmas laia teemaderingi, sealhulgas immigratsiooni ja majandust, jätkas tõenäoline uus kantsler oma teravaimat kriitikat Weideli suhtes. Vastuseks Weideli ettepanekutele, et Saksamaa ei peaks konfliktis poolt valima, ütles ta: "Ei, me ei ole neutraalsed, me ei ole vahepeal. Oleme Ukraina poolel ja koos Ukrainaga kaitseme siin valitsevat poliitilist korda."

Saksamaa, mis maadleb stagneeruva majanduse, ägenenud immigratsioonidebati ja kasvava ängiga kiiresti halvenevate Atlandi-üleste suhete pärast uue Trumpi administratsiooni ajal, mis on avalikult AfD selja taga, algas viimane kampaanianädal enne pühapäeval toimuvaid erakorralisi parlamendivalimisi.