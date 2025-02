Tallinnas hakkavad selguma erakondade linnapeakandidaadid

Erakonnad valmistuvad sügisesteks kohalikeks valimisteks. Pealinnas on valitsuskoalitsiooni kuuluvad erakonnad üksmeelsed, et valimiste eel tuleks rääkida kohalikest probleemidest, milleks Tallinnas on näiteks eestikeelsele haridusele üleminek. Riigikogu opositsioonis olevad erakonnad aga leiavad, et kohalike valimiste teemaks on seekord hinnang valitsusele.