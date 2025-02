USA vaidlus Panamaga kanali kasutustingimuste üle jätkub

USA välisministeerium teatas kolmapäeval, et valitsuse laevad saavad nüüd Panama kanalit läbida tasuta ning see säästab valitsusele miljoneid dollareid aastas

Panama kanali eest vastutav ametkond lükkas seejärel USA teate tagasi. Panama teatel pole ametkond andnud välja sellist luba, mis lubaks USA alustel läbida veeteed tasuta.

Panama kanal on oluline ühendus Atlandi ja Vaikse ookeani vahel ja 40 protsenti USA konteinervedudest käib läbi kanali. USA muretseb nüüd, et Hiina suurendab piirkonnas oma mõjuvõimu ning Donald Trump on varem ähvardanud Panamale antud kanali tagasi võtta.

Hiljuti tegi piirkonda visiidi ka välisminister Marco Rubio ning ta kohtus Panama presidendi Jose Rael Mulinoga. Seejärel leppisid nad kokku, et arutavad ka võimalust, mis võimaldaks USA mereväe laevadel kanalit tasuta läbida, vahendas The Wall Street Journal.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid samas, et Panama peab leidma võimaluse, mis lubaks USA laevadel kanalit tasuta läbida. Vastasel juhul rikuks Panama neutraalsuse lepingut

Kanali juht Ricaurte Vasquez Morales ütles eelmisel kuul ajalehele The Wall Street Journal, et neutraalsuse lepingu rikkumine tooks kaasa kaose. Vastav leping sõlmiti 1977. aastal, mis sisaldab klauslit, et Panama peab tagama kõikidele kanali kasutajatele võrdse kohtlemise.

Atlandi ookeani ja Vaikset ookeani ühendava Panama kanali ehitamist alustati 19. sajandi lõpus, selle viis 1914. aastal lõpule USA ning USA ka haldas kanalit ja seda ümbritsevat territooriumi aastakümneid. Kuid 1977. aastal anti kanal toonase presidendi Jimmy Carteri allkirjastatud kokkuleppega Panamale tagasi ning jätkus kahe riigi ühine kontroll kanali üle. Täieliku kontrolli sai Panama kanali üle 1999. aastal.