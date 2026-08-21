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Panama kanal vähendab laevaliiklust El Niñost tingitud põua tõttu

Välismaa
Panama kanal
Panama kanal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Panama kanal vähendab alates järgmisest kuust laevaliikluse mahtu El Niño fenomenist tingitud põua tõttu, teatas neljapäeval Atlandi ja Vaikset ookeani ühendava strateegilise veetee operaator.

"Alates 3. septembrist vähendatakse iga päev kanalit läbida lubatud laevade arvu 36-lt 34-le ja alates 15. septembrist langeb see näitaja veelgi 32-le," teatas Panama kanali amet.

Panama kanal sõltub vihmaveest, mida kogutakse kahte tehisjärve.

El Niño kordub iga kahe kuni seitsme aasta järel. Sel aastal on see ilmateenistuse Foreca andmetel erakordselt tugev. Ennustatakse, et nähtus tugevneb lähikuudel veelgi ja saavutab oma haripunkti aasta lõpus.

Vaikset ja Atlandi ookeani ühendava Panama kanali kaudu liigub umbes viis protsenti ülemaailmsest merekaubandusest. USA kaubaveost kulgeb selle kaudu 40 protsenti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

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