Kellogg: Trump on valmis karmistama sanktsioone Venemaa vastu

Donald Trumpi eriesindaja Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg andis intervjuu ajalehele New York Post ning ütles, et USA president on valmis Ukraina sõja lõpetamiseks kahekordistama Ühendriikide sanktsioone Venemaa vastu.

Kellogg tõi välja, et Moskva-vastased sanktsioonid on praegu kümnesel skaalal kolme juures ning nende karmistamiseks on veel ruumi.

"Sa võid sanktsioone karmistada, eriti viimaseid sanktsioone (naftatootmine ja selle eksport)," ütles Kellogg. Ta tõi välja, et Trump oskab väga hästi survet avaldada.

"Seda on näha sellest, mida ta on hiljuti teinud muude välismaiste probleemide lahendamisel," rääkis Kellogg.

Kelloggi sõnul kogunes eelmisel nädalal ovaalkabinetti kogu Trumpi meeskond ning Kelloggi sõnul arutasid nad, kuidas kasutada kõiki riiklikke hoobasid sõja lõpetamiseks.

"Venemaa ja Ukraina sõja lahendamine on kogu administratsiooni hõlmav lähenemine. Saime sellest rääkima riikliku julgeoleku meeskonna: president, asepresident, riikliku julgeoleku nõunik, välisminister, rahandusminister, kõik töötavad koos," ütles Kellogg.

Kellogg rääkis, et Trump on keskendunud sõja lõpetamisele. Hiljuti teatas Trump, et soovib Kiievi toetamise eest juurdepääsu Ukraina mudlmetallidele, kuid Kelloggi sõnul tahab president kõigepealt tapmise peatada.

"Ma arvan, et meil on mõned võimalused. Õnneks töötan ma koos läbirääkimiste meistriga. Ta kirjutas raamatu "The Art of the Deal"," ütles Kellogg.

Kellogg tõi siiski välja, et ajalugu on näidanud, et Venemaa on valmis oma eesmärkide nimel ohverdama palju inimesi.

"Nad on sellega harjunud. See on riik, mis oli valmis Stalingradi lahingus kaotama kuue kuu jooksul 700 000 inimest ja nad ei pilgutanud silmagi," rääkis Kellogg.

Kellogg leidis, et seetõttu ei piisa ainult sõjalisest survest. "Peate avaldama majanduslikku survet, diplomaatilist survet, mõningast sõjalist survet ja pruukima hoobasid, mida kavatsete kasutada tagamaks, et kõik läheb sinna, kuhu tahame," märkis Kellogg.

Tema sõnul ei lõppe see sõda siiski ilma läbirääkimisteta ning mõlemad pooled peavad järeleandmisi tegema.

"Te peate lähenema sellele pragmaatiliselt. Ma lähen tagasi Teddy Roosevelti ja Portsmouthi rahulepingu juurde (rahvusvaheline leping, millega lõpetati aastatel 1904–1905 kestnud Vene-Jaapani sõda). Vene tsaar ja jaapanlased olid valmis läbirääkimiste laua juurest lahkuma, Roosevelt kogus nad kokku ja ütles: "Te peate mõlemad natuke järele andma" ja nad tegid seda," selgitas Kellogg.

Kellogg tõi veel välja, et toonaseid läbirääkimisi vahendanud Teddy Roosevelt sai oma töö eest Nobeli rahupreemia.