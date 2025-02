Trump: USAID tuleb sulgeda

USA president Donald Trump teatas reedel, et riigi välisabi agentuur USAID tuleb sulgeda.

Maailma rikkaim mees Elon Musk juhib valitsuse tõhususe osakonda (DOGE) ning tahab USAID-i valitsuskulude kärpimise eesmärgil kinni panna.

Muski teatel käib agentuuris maksumaksja raha raiskamine, mille raames edendatakse seal vasakpoolset ideoloogiat. Trump teatas juba eelmisel nädalal, et agentuuri juhib "kamp hullumeelseid".

Reedel avaldas Trump Muski plaanidele taas toetust ning teatas, et USAID tuleb sulgeda. Trumpi teatel käib seal käib täiesti seletamatul tasemel pettus, seda juhivad vasakpoolsed radikaalid ning see agentuur tuleb panna kinni.

USAID teatas juba teisipäeval, et agentuuri töötajad Ühendriikides ja mujal maailmas saadetakse sundpuhkusele. USA meedia teatas neljapäeval, et Trumpi administratsioon kavatseb peaaegu kõik agentuuri töötajad vallandada.

USA välisminister Marco Rubio ütles, et kogu välisabi peab muutma USA turvalisemaks ja jõukamaks.

"Meie püüdluste eesmärk on alati olnud tuvastada programmid, mis töötavad ja neid siis jätkata. Ning teha kindlaks programmid, mis pole kooskõlas meie riiklike huvidega, tuvastada need ja nendega tegeleda," ütles neljapäeval Dominikaani Vabariiki külastav Rubio.

Üks USAID-i ametnik samas hoiatas, et agentuuri kiire laiali saatmine võib kaasa tuua katastroofilised tagajärjed, vahendas Financial Times.

Mitmed eksperdid on hoiatanud, et agentuuri sulgemine võib teenida hoopis USA vaenlaste huve ning Hiina võib sellest kasu lõigata.

USAID rahastab tervishoiu- ja kriisiprojekte umbes 120 riigis ning see on maailma suurim abiagentuur. 2023. eelarveaastal jagas USA kogu maailmas abi 72 miljardi dollari ulatuses, alustades naiste tervisest konfliktipiirkondades kuni puhta vee kättesaadavuse, HIV/AIDSi ravi, energiajulgeoleku ja korruptsioonivastase tööni.

Samas Valge Maja on avaldanud ka nimekirja USAID-i projektidest, mida Trumpi administratsioon peab vastuolulisteks. Need projektid on seotud eelmise administratsiooni ajal käivitatud mitmekesisust ja võrdsust edendavate algatustega.