ERR Washingtonis: suletava USAID-i töötajad said veel viimast korda kontorisse

Trumpi administratsioon on viimastel nädalatel teavitanud kümneid tuhandeid riigitöötajaid, et nad on saadetud puhkusele või vallandatakse. Neljapäeval said riigi välisabi agentuuri USAID-i töötajad veel viimast korda oma kontorisse siseneda.

USA välisabi agentuuri USAID-i töötajatel lubati neljapäeval 15 minutiks siseneda Washingtonis asuvasse peakontorisse, et isiklikud asjad kokku pakkida.

Ligi 6000 USAID-i töötajat on saadetud puhkusele või vallandatud. Neljapäeval lahkusid nad kontorist aplausi saatel.

"Neli nädalat tagasi oli mul üks parimaid ametikohti, töötasin inimestega üle maailma, et teha Ameerika inimeste heaks uskumatuid asju. Nüüd ma ei tea. Mind koondatakse umbes kuu aja pärast. Jään töötuks. Kuidas üüri maksta? Kuhu ma siit edasi liigun? See on väga ebaselge," ütles USAID-i töötaja Honore Tchou.

Nimelt on Trumpi administratsiooni eesmärk vähendada föderaalset tööjõudu ligi 10 protsenti. Viimastel nädalatel on koondatud või sundpuhkusele saadetud kümneid tuhandeid riigitöötajaid.

"Ma arvan, et puudub arusaam, kui oluline see töö on USA maine säilitamiseks, mis aitab kaasa turvalisusele. See on otsene julgeolekuprobleem, mida paljud ameeriklased minu arvates ei mõista," sõnas Lori.

"Olen täna siin, sest hoolin väga USAID-i missioonist ja sellest, kui oluline on see maailmas demokraatia ja stabiilsuse toetamisel. Ja see, mis praegu toimub Ameerika inimeste nimel, et kõik see töö ja globaalse arengu vundament lihtsalt pühitakse inimeste jalge alt üle terve maailma, on masendav, julm ja ausalt öeldes kohutav," rääkis Beth.

USAID on vaid üks paljudest föderaalasutustest, mis on Elon Muski juhitud valitsuse tõhususe osakonna poolt osaliselt- või täielikult suletud. Trumpi sõnul on Muski eesmärk lõpetada maksumaksja raha laristamine.

"Ma arvan, et president Trumpi ja Elon Muski tasandil valitseb segadus, millega USAID tegeleb. Et kuidas see kaitseb ameeriklasi ebola, HIV-i ja kõige muu eest, terrorismi ja soovimatu rände eest. Me oleme Ameerika supervõime. Mida me Ameerikale pakume, on uskumatu. Ma usun, et lihtsalt ei mõisteta, millega me tegeleme. Me soovime, et nad tühistaksid praegused toimingud ja tooksid USAID-i töötajad tagasi tööle," rääkis Honore Tchou.

Ulatuslikud kärped on ees ootamas ka tervishoiusektorit, haridusministeeriumi ja Pentagoni, tekitades tuhandetes ametnikes ebakindlust tuleviku osas.