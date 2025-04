Trump tahab USA välisministeeriumi eelarvet poole võrra vähendada

Selle kohaselt peaks välisministeerium 1. oktoobril algaval järgmisel eelarveaastal vähendama oma kulusid ligi 30 miljardi dollari võrra, seisab Valge Maja eelarveteenistuse OMB vastuses ministeeriumi eelarvetaotlusele.

Kuigi välisministeerium võib taotleda selles muudatusi, ütles üks USA ametnik, et lõplikku versiooni muudetakse tõenäoliselt ainult õige pisut, enne, kui see kinnitamiseks kongressile saadetakse. Seal on siiski suur võimalus, et mõned rahalised vahendid taastatakse.

Plaani osana soovitab administratsioon ministeeriumil sulgeda vähemalt 27 USA välismissiooni peamiselt Aafrikas ja Euroopas. Neist kümme on saatkonnad ja ülejäänud konsulaadid.

Uudisteagentuuri Reuters ajakirjaniku nähtud dokumendis nõuab OMB välisministeeriumile 28,4 miljardi dollari suurust eelarvet, võrreldes praeguse eelarveaasta 54,4 miljardi dollariga. Samuti tehakse ettepanek vähendada välisministeeriumi ja USA rahvusvahelise arenguabi agentuuri (USAID) vahendatava abi mahtu 38,3 miljardilt dollarilt 16,9 miljardi dollarini.

Mis tahes paranduste taotlused, öeldakse dokumendis, tuleb selgesõnaliselt esitada hiljemalt teisipäeva keskpäevaks.

Dokumendis öeldakse, et administratsioon sulgeb USAID-i, andes osa selle funktsioonidest välisministeeriumile ja lõpetades programmid, mis on dubleerivad või vastuolus valitsuse prioriteetidega.

Valge Maja ja miljardär Elon Muski juhitav valitsuse tõhustamise osakond (DOGE) alustasid USAID-i lammutamist juba veebruaris ning sealt alates on peatatud üle 5000 programmi, sajad lepingulised töötajad vallandatud ning tuhandetele alalistele töötajatele saadetud töölepingu lõpetamise teated.

OMB dokumendi kohaselt kaotatakse suured rahvusvahelise katastroofiabi ja põgenike abistamise programmid ning luuakse uus 2,5 miljardi dollari suurune rahvusvaheline humanitaarabi programm ning 1,5 miljardi dollari suurune presidendi põgenike hädaolukordade ja rändeprogramm.

Viimast on vaja kiireloomulises olukorras ning uute kriiside jaoks nii kodus kui ka välismaal, seisab OMB koostatud dokumendis, milles lisatakse, et uus lähenemisviis seab esikohale Ameerika kodanike huvid.

Dokumendis öeldakse, et enam ei anta vahendeid programmile Enduring Welcome, millega rahastatakse afgaanide evakueerimist ja elama paigutamist USA-sse, sealhulgas ka nende afgaanide, kelle turvalisus on nende töö tõttu 20 aastat kestnud sõja ajal USA valitsuse heaks Talibani võimulesaamise järel ohus.

OMB tegi ka ettepaneku kaotada kogu välisministeeriumi haridus- ja kultuuriprogrammid, sealhulgas Fulbrighti programm, mis loodi 1946. aastal ja mille abil saadetakse USA kraadiõppe üliõpilasi välismaale õppima, uurimistööd tegema või inglise keelt õpetama.

Reutersi nähtud teise dokumendi kohaselt soovitakse kaaluda kümme saatkonna – Eritrea, Grenada, Lesotho, Kesk -Aafrika Vabariigi, Luksemburgi, Kongo Vabariigi, Gambia, Lõuna-Sudaani, Malta ja Maldiivide – sulgemist.

17 konsulaadist, mis soovitatakse sulgeda, asub 13 Euroopas. Ülejäänud neli on USA missioonid Lõuna-Koreas Busanis, Lõuna-Aafrika Vabariigis Durbanis, Indoneesias Medanis ja Kamerunis Douala linnas.

Memos soovitatakse uurida ka võimalusi, kuidas konsolideerida selliseid suuri USA missioone nagu Jaapanis ja Kanadas, mille kulude vähendamiseks võiks neis riikides mitmeid konsulaate sulgeda.

Soovitustes on ka üleskutse vähendada USA kohalolekut Somaalia pealinnas Moqdihsos ja Iraagis, mida memos kirjeldati kui vaieldamatult USA kõige kallimaid diplomaatilisi missioone.

Välisministeerium, Valge Maja ja OMB ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Info välisministeeriumile esitatud kärpenõuete kohta tuleb ajal, kui Trumpi administratsioon ja tema poolt ametisse seatud miljardär Elon Muski juhitav DOGE jätkavad kiiret ja massilist valitsusasutuste koomale tõmbamist, vähendades miljardite dollarite ulatuses kulutusi ja lõpetades tuhandete ametnike töölepinguid.

Trumpi esimesel ametiajal tegi ta ettepaneku vähendada umbes kolmandiku võrra USA välisteenistust ja abieelarvet, kuid kongress, mis kinnitab USA föderaaleelarve, lükkas siis Trumpi ettepaneku tagasi.