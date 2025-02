Ukraina ründas Venemaal Doni-äärset Rostovit ja Krasnodari kraid

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva õhurünnaku Venemaa edelaosas asuvatele Doni-äärsele Rostovile ning Krasnodari kraile, esialgu on teada ainult elamute kahjustamisest.

Öösel kõlas Rostovi kohal vähemalt viis plahvatust. Kohalikud elanikud teatasid taevas kostvate droonide mürinast ja sähvatustest, kirjutas Ukraina uudisteagentuur UNN. Vene sotsiaalmeediakanaleid vahendanud agentuuri teatel oli tegemist Ukraina droonirünnakuga.

Vene uudisteagentuur Interfax kirjutas varahommikul, et Doni-äärses Rostovis said Ukraina relvajõudude rünnaku tõttu kannatada 14 kortermaja aknad.

"Kell 6.30 uuendatud teabe kohaselt said kannatada 14 Rostovi kortermaja aknad ja aknaraamid, kohale on saabunud bussid, et evakueeritud elanikele soojendamisvõimalust pakkuda," kirjutas kuberneri kohusetäitja Juri Sljusar oma sotsiaalmeediakanalis. Lähedalasuvas kooli korraldatakse külma kätte jäänud elanike toitlustamine ja majutus.

Spetsialistid alustavad taastamistöid valgel ajal, märkis kuberneri kohusetäitja. Ühes majas vahetatakse välja kahjustatud gaasitoru, katkised aknad kaetakse ajutiselt kilega.

Krasnodari krais sai kohalike võimude väitel sai Slavjanski rajooni kohal allatulistatud droonide rusudest kahjustada viis maja, vahendas uudisteagentuur Interfax.

"Droonirusude kukkumine kahjustas viie maja katust ja purunesid mõned aknad," kirjutas krai kuberner Venjamin Kondratjev laupäeval oma telegrammi kanalis. Ta lisas, et inimesed vigastusi ei saanud.