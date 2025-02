Trudeau sõnul on Trumpi ähvardus Kanada annekteerida reaalne

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles reedel, et USA president Donald Trump mõtleb tõsiselt tema riigi annekteerimisele, et saada ligipääs selle loodusvaradele.

"Kanada neelamine reaalne asi," ütles peaminister kinnisel kohtumisel riigi majandus- ja ametiühingujuhtidega, mille ta kutsus kokku, et koordineerida vastust Trumpi ähvardusele kehtestada kõigile Kanada kaupadele 25-protsendine tollimaks, mis mõjutaks rängalt riigi majandust.

"Ma pakun, et Trumpi administratsioon teab mitte ainult seda, kui palju kriitilise tähtsusega mineraale meil on, vaid see võib olla isegi põhjus, miks nad räägivad pidevalt meie neelamisest ja meie muutmisest 51. osariigiks," ütles Trudeau.

Need kommentaarid, mida peaminister ütles pärast meedia lahkumist ruumist, oli kuulda väljaspool saali asuvas kõlaris ning seda kuulsid Toronto Stari ja ringhäälingu CBC ajakirjanikud.

"Nad on teadlikud meie ressurssidest, mis meil on ja nad tahavad väga saada neist kasu," rääkis Trudeau. "Kuid härra Trump peab silmas, et üks lihtsamaid viise selleks on meie riigi endasse neelamine. Ja see on reaalne asi," lisas ta.

Kanada tööstusminister François-Philippe Champagne aga ütles kohtumise kõrvalt vastuseks AFP küsimusele Trudeau kommentaaride ja selle kohta, kas Ottawa on mures, et Trumpi annekteerimisähvardus on reaalne, et "keegi ei saa seada kahtluse alla Kanada suveräänsust".

"Meie Ameerika sõbrad mõistavad, et nad vajavad Kanadat nende majandusjulgeoleku pärast, nad vajavad Kanadat nende energiajulgeoleku pärast ja nad vajavad Kanadat nende riikliku julgeoleku pärast," ütles ta.

Kaubandusminister Anita Anand märkis omakorda, et Kanada on täis tahet astuda vastu igasugusele USA ekspansioonile.

Trump on pärast presidendivalimiste võitmist mullu novembris korduvalt mõnitanud Kanada suveräänsust.

Ta on nimetanud Kanadat korduvalt "51. osariigiks" ning alavääristanud Trudeau'd, nimetades teda peaministri asemel kuberneriks.