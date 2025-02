Trump lükkas tollide kehtestamise Kanadale kuuks ajaks edasi

Trump tegi otsuse teatavaks vahetult pärast telefonikõnet Kanada peaminister Justin Trudeauga, kelle sõnul jätkuvad järgnevatel nädalatel läbirääkimised pikaaegse ja püsiva kokkuleppe nimel.

Trump on korduvalt rõhutanud, et 25-protsendise tollimaksu kehtestamist Kanada kaupadele on võimalik ära hoida, kui riik panustab rohkem oma piirijulgeolekusse, et takistada narkokaubandust ja ebaseaduslikku sisserännet Ameerika Ühendriikidesse.

Trudeau teatas pärast kõnet Trumpiga, et Kanada investeerib piirijulgeoleku tugevdamiseks 1,3 miljardit dollarit ning saadab piirile lisapersonali ligi 10 000 töötaja näol.

Kanada peaminister lisas, et nimetab ametisse ka juhi, kes hakkab spetsiaalselt tegelema narkokaubanduse tõkestamisega.

Sarnaselt Trumpile, lubas ka Trudeau liigitada Mehhiko narkokartellid terroriorganisatsioonideks, et nii üheskoos Ameerika Ühendriikidega võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu.

Trump kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et tal on tulemuse üle hea meel ning järgnevatel nädalatel selgub, kas Kanadaga on võimalik sõlmida ka pikaajalisemat kokkulepet.

Varem jõudis Donald Trumpiga ajutisele kokkuleppele ka Mehhiko president Claudia Sheinbaum. Trump lükkas 25 protsendi suuruse tollimaksu kehtestamise Mehhikole samuti kuuks ajaks edasi, sest Mehhiko lubas panustada piirijulgeolekusse suurte lisajõudega.

Plaanitud 10-protsendine lisatollimaks Hiinale jõustub aga teisipäeval plaanipäraselt, kuigi Trumpil on kavas lähipäevil rääkida ka Hiina presidendiga. Samuti on Trump lubanud, et lähiajal võivad tollimaksud tabada ka Euroopa Liitu.