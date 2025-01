Trumpi esimesed sammud: immigratsiooni ja riigiasutuste ohjeldamine, lahkumine kliimaleppest

Muuhulgas taganes USA president Pariisi kliimakokkuleppest, tühistas 78 Bideni-aegset täitevkorraldust ja külmutas föderaalasutuste palgad. Samuti kirjutas ta alla mitmele immigratsiooniga seotud korraldusele, teatas tulevastest tariifidest Kanadale ja Mehhikole ning andis armu enam kui 1500 inimesele, kes mõisteti süüdi 6. jaanuaril 2021 Kapitooliumi ründamisega seotud kuritegudes.

Trump allkirjastas oma esimesed korraldused pärast ametivande andmist keskpäeval ja enne pärastlõunal toimunud avalõunat. Korraldustega määrati ametisse kümned valitsuse tasandi ametnikud ja ministrite kohusetäitjad, jäädes ootama valitsuskabineti kandidaatide kinnitamist senatis.

Riigisekretäri (välisministri – toim.) kohale määratud Marco Rubio jõudis senat juba esmaspäeval ametisse kinnitada.

Täitevkorraldustega ametisse määratud ametnikud Newsweeki andmeil:

• James McHenry peaprokuröri kohusetäitjana.

• Robert Salesses kaitseministri kohusetäitjana.

• Dorothy Fink tervishoiu ja sotsiaalteenuste ministri kohusetäitjana.

• Benjamine Huffman sisejulgeolekuministri kohusetäitjana.

• Mark Averill relvajõudude ministri kohusetäitjana.

• Tom Sylvester Luure Keskagentuuri (CIA) direktori kohusetäitjana.

• Mark Uyeda väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimehe kohusetäitjana.

• Andrew Ferguson föderaalse kaubanduskomisjoni esimehena.

Trump kirjutas Washingtonis Capital One Arenal, kus ta hilisel pärastlõunal oma toetajatele esines, alla ka muudele täitevkorraldustele. Tema allkirjastatud otsused hõlmasid järgmist:

• 78 president Joe Bideni aegse korralduse, hagi ja memorandumi tühistamine.

• Õigusaktide külmutamine, mis takistab ametnikel seni uusi määrusi välja andmast, kuni Trumpi meeskond ei ole saavutanud täielikku kontrolli valitsusasutuste üle.

• Kõigisse föderaalasutustesse töölevõtmise külmutamine, välja arvatud sõjavägi ja mitu muud erandit.

• Nõue, et föderaaltöötajad naasevad täiskohaga tööle kontoritesse.

• Valitsusagentuuride suunamine tegelema elukalliduse teemaga.

• Pariisi kliimakokkuleppest taganemine ja ÜRO teavitamine sellest väljaastumisest.

• Direktiiv föderaalvalitsusele, "mis annab korralduse taastada sõnavabadus ja takistada valitsuse sõnavabaduse tsenseerimist".

• Direktiiv föderaalvalitsusele, "mis lõpetab valitsuse relvastamise eelmise administratsiooni poliitiliste vastaste vastu, nagu oleme näinud".

Pärast nende otsuste allkirjastamist suundus Trump Valgesse Majja, kus ühe esimese asjana andis armu enam kui 1500 inimesele, kes mõisteti süüdi seoses 6. jaanuari 2021. aasta Kapitooliumi mässuga.

Paljud Trumpi kampaanialubadused saab jõustada täitevkorraldusega, kuid teised nõuavad siiski kongressi toetust.

Vabariiklastel on kongressi mõlemas kojas - esindajatekojas ja senatis – küll enamus, kuid see on siiski üsna väike, mis tähendab, et Trump vajab oma programmi elluviimiseks koostööd vähemalt mõne demokraatliku partei seadusandjaga.

Paljud Trumpi korraldused põrkuvad lähikuudel tõenäoliselt ka juriidiliste takistustega, kuna liberaalsed rühmitused on lubanud Trumpi mõne kampaanialubaduse pärast kohtusse kaevata.

Immigratsioonivaldkonna otsused

Immigratsioon saab olema mitme täitevkorralduse keskpunktiks. Trump lubas massilisi väljasaatmisi alates oma administratsiooni esimesest päevast, kuigi need jõupingutused toovad tõenäoliselt kaasa kiired õiguslikud väljakutsed.

Trump allkirjastas täitevkorralduse, mille eesmärk on lõpetada sünnijärgne kodakondsuse andmine. See satub peaaegu kindlasti juriidiliste probleemide ette, kuna sünniõigusega omandatav kodakondsus on sätestatud USA põhiseaduses.

Trump allkirjastas ka korralduse, millega nimetas Mehhiko narkokartellid ja mõned muud kuritegelikud organisatsioonid välismaisteks terroriorganisatsioonideks.

On ka mitmeid korraldusi, mille ta võib jõustada, et karmistada piirirežiimi ja mis kehtisid tema esimesel ametiajal, nagu näiteks "Jää Mehhikosse" poliitika, mis nõudis varjupaigataotlejatelt Mehhikosse jäämist, kuni nende juhtumit USA kohtus arutatakse.

Samuti on Trump andnud märku, et kehtestab piiril riikliku hädaolukorra, mis vabastaks raha immigratsiooniküsimustes kasutamiseks.

Kliima, tariifid, nafta, Tikok, LGBTQ õigused

President kirjutas alla mitmele korraldusele, millega USA taganeb mitmest olulisest rahvusvahelisest lepingust ja organisatsioonist.

"Ma taandun kohe Pariisi kliimaleppest," ütles Trump esmaspäeval Capital One Arenal. "USA ei saboteeri omaenda tööstust, samal ajal kui Hiina saastab karistamatult."

Samuti tõi uus president USA välja Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO).

Trump täitis oma kampaanialubaduse kehtestada kõrged tollimaksud sellistele riikidele nagu Kanada ja Mehhiko, öeldes, et alates 1. veebruarist kehtib mõlema riigi impordile 25-protsendine tollimaks.

Ta allkirjastas ka korralduse, millega pikendati sotsiaalmeediarakenduse Tiktok emaettevõtte Bytedance USA-s tegutsemise keelamise tähtaega, vaid üks päev pärast selle keelustamist nõudva seaduse jõustumist. Rakendus peatas pühapäeval USA-s mõneks tunniks oma tegevuse, kuid sai uuesti kättesaadavaks pärast seda, kui ettevõte teatas, et usub, et Trump tühistab keelu jõustumise. Trumpi korraldus andiski Bytedance'ile täiendavad 75 päeva aega Tiktoki USA haru müümiseks, et vältida rakenduse keelustamist.

President kirjutab tõenäoliselt alla korraldustele lõdvendada eeskirju, mille Bideni administratsioon kehtestas kliimamuutuste leevendamiseks fossiilkütusi tootvatele ettevõtetele.

Trump võtab tõenäoliselt sihikule ka Bideni ametiajal kehtestatud piirangud avamerel naftapuurimisele ja elektrisõidukite soodustamise poliitika.

Trump ütles ka, et võtab sihikule tsensuuri. "Ma kirjutan alla korraldusele, et lõpetada viivitamatult föderaalvalitsuse tsensuur Ameerika rahva suhtes," ütles ta Capital One Arenal oma toetajate rõõmuhõisete saatel. "Meie Ameerikas usume sõnavabadusse ja toome selle alates tänasest tagasi."

President on ka andnud märku, et kirjutab alla korraldustele, mis käsitlevad olulisi kultuurisõja küsimusi, nagu transsooliste õigused. Ta on öelnud, et vähendab sooteooria kontseptsioone propageerivate koolide rahastamist ja ütles oma avakõnes, et "on ainult kaks sugu: mees ja naine."

Esindajatekoda võttis juba vastu seaduseelnõu, mis keelaks transsoolistel naistel ja tüdrukutel spordis kõrvuti tavaliste naistega võistlemise, kuid pole selge, kas eelnõul on senatis piisavalt hääli, et 60 häält nõudev otsus vastu võtta, kuna demokraadid on seda vähe toetanud.

Välispoliitika

Trump tühistas esmaspäeval viivitamatult president Bideni otsuse eemaldada Kuuba terrorismi toetavate riikide mustast nimekirjast.

Valge Maja teatas avalduses mõni tund pärast Trumpi ametisse astumist, et president tühistas oma eelkäija otsuse Kuuba kohta koos paljude teiste täidesaatvate korraldustega.

Samuti tühistas Trump oma eelkäija korralduse, mis võimaldas kehtestada sanktsioone vägivaldsete Iisraeli asunike vastu Läänekaldal.

Valge Maja teatel tühistas Trump Bideni 2024. aasta veebruarist pärit täitevkorralduse, mis sillutas teed mitmetele asunikele ja ühendustele sanktsioonide kehtestamisele, keda süüdistati vägivalla toimepanemises palestiinlaste vastu Läänekaldal, mida Iisrael on alates 1967. aastast okupeerinud.

Trump avaldas esmaspäeval ka arvamust, et Taani võib kõigest hoolimata nõustuda tema plaaniga osta Gröönimaa. "Gröönimaa on imeline koht ja me vajame seda rahvusvahelise julgeoleku jaoks. Olen kindel, et Taani tuleb selle ideega kaasa," ütles Trump ovaalkabinetis ajakirjanikele.

Geograafia

USA 47. president lubas alla kirjutada ka korraldusele Mehhiko lahe ümbernimetamise kohta Ameerika laheks.

Samuti lubas ta Põhja-Ameerika kõrgeimale mäele, Alaskas asuvale Denali mäele, anda tagasi selle endise nime. Tipp kandis nime Mount McKinley, kuni toonane president Barack Obama muutis selle 2015. aastal kõigis föderaaldokumentides traditsiooniliseks atapaski indiaanihõimu keelseks nimeks Denali.

DOGE loomine

Trump kavatseb allkirjastada korralduse valitsuse tõhususe osakonna (DOGE) loomiseks. DOGE hakkab tegelema valitsuse suuruse ja tegevusulatuse olulise vähendamisega, selgub sellekohasest Trumpi meeskonna teabelehest.

Trump teatas DOGE loomisest vahetult pärast 2024. aasta valimiste võitu. Osakonda hakkab juhtima tehnoloogiamiljardär, elektriautoide tootja Tesla, sotsiaalmeediakeskkonna X ja kosmosefirma SpaceX suuromanik ja tegevjuht Elon Musk.

DOGE hakkab koostööd tegema juhtimis- ja eelarveameti ning kõigi agentuuridega, et vähendada föderaalset tööjõudu, föderaalseid kulutusi ja föderaalset regulatiivset koormust.

Trump ületab suurelt varasemate presidentide ametiaja algust

Trumpi liitlased on andnud märku, et ta võib oma esimesel ametipäeval alla kirjutada kuni 100 korraldust, mis on suurim arv, mille ükski president on oma esimesel päeval alla kirjutanud, märkis Newsweek.

Kuni viimaste aastakümneteni kirjutasid presidendid oma esimesel ametinädalal või -päeval alla vähe või üldse mitte ühtegi korraldust.

Trump USA 45. presidendina allkirjastas oma eelmise ametiaja alguses 2017. aasta inauguratsioonipäeval ühe korralduse ja veel neljale sellele järgneval nädalal.

USA 46. president Joe Biden allkirjastas 2021. aasta 20. jaanuarist kuni 27. jaanuarini 24 korraldust.

President Barack Obama allkirjastas oma ametiaja esimese nädala jooksul viis korraldust ja temale eelnenud presidendid allkirjastasid ametisse astudes veelgi vähem korraldusi.