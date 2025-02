Kertu Saks lahkub ERM-i direktori ametist

"Minu teekond Eesti Rahva Muuseumi juhina hakkab läbi saama. Lahkun sellelt kohalt omal soovil," teatas 13. detsembrist 2021 muuseumi juhtinud Saks.

Ta meenutas, et kui muuseumijuhi tööd alustas, möllas Eestis ja maailmas Covid ning ERM oli pandeemiast tingitud eriolukorra lõpuni külastajatele suletud.

"Täna on muuseum saanud sisse sama hoo, kui avati uus ERM-i hoone 2016. aastal. Muuseumi näituseid ja programme külastab taas ligi 200 000 inimest aastas. ERM-i töö on kõrgelt hinnatud ja saanud väga mitmeid tunnustusi. ERM-i Heimtali muuseum on samuti saanud teise hingamise ning oleme tänulikud ja uhked, et saame seal Anu Raua pärandit hoida."

Saksa lepinguline aeg ERM-is oleks lõppenud järgmisel aastal. Kuid ta leidis, et õige on lahkuda praegu, sest siis on uuel juhil võimalik ka ise osaleda uute sihtide seadmisel, mida ta oma meeskonnaga ellu viima hakkab.

"Olen hoidnud ja arendanud Eesti Rahva Muuseumi hea perenaisena. Seisnud selle eest, et muuseumi ja ERM-i kui külastuskeskuse töö saaks selgematele alustele. Oleks nii Eestis kui mujal maailmas paremini nähtav, tegevused oleks kõrge tasemega ja tegutsemine väärikas. Rahul oleks külastajad ning hoitud oleks töötajad. Ajad on aga heitlikud ja ärevad. Inimeste kindlustunne on habras ja valusate otsuste (näiteks vajalike eelarvekärbete) tegemine lisab pingeid. Muutuste aeg kestab ja sellest tingitud kaalukaid ning pragmaatilisi otsuseid seisab veel ees. ERM vajab selleks praegu uut ja värske jõuga juhti."

Kertu Saks on ERM-i direktori ametis kuni 07. märtsini.

Enne ERM-i juhtis Kertu Saks Eesti Kultuurkapitali. Varem on ta juhtinud SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskust ning Energia Avastuskeskust.