Trump: palestiinlastel ei oleks õigust Gazasse naasta

USA president Donald Trump rääkis, et palestiinlastel ei oleks tema Gaza ülesehitamise plaani alusel õigust piirkonda naasta, sest nad saavad naaberriikides hoopis palju parema elamise.

Trumpi sõnul pole Gaza praegu elamiskõlblik ning rääkis palestiinlastele alalise paiga ehitamisest.

Trumpi viimased kommentaarid tulevad pärast seda, kui Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles möödunud nädalal, et palestiinlaste ümberpaigutamine saab olema ajutine, vahendas The Wall Street Journal.

"Neil ei oleks õigust naasta, sest nad saavad palju parema elamise," ütles Trump esmaspäeval avaldatud usutluses vastuseks telekanali Fox News saatejuhi Bret Baieri küsimusele, kas palestiinlastel oleks õigus Gazasse naasta.

USA riigipea kohaselt näeks tema plaan ette kõigi palestiinlaste väljasaatmist Gaza sektorist, mis on Iisraeli ja Palestiina terroriorganisatsiooni Hamas vahelises sõjas täielikult laastatud.

Viimases usutluses ütles Trump, et tal on kavas ehitada imeilusad kogukonnad enam kui kahele miljonile palestiinlasele, kes elavad Gaza sektoris.

"Võib-olla tuleb viis, kuus, võib-olla kaks. Kuid me ehitame turvalised kogukonnad, veidi maad eemal sellest, kus nad praegu on, kus kogu see oht asetseb," lisas Trump.

Pole selge, kui tõsiselt Trump oma ümberasustamisega seotud juttu tegelikult võtab. USA kongressi vabariiklased ning demokraadid on plaani osas pigem kõhkleval seisukohal.

Viimases intervjuus vihjas Trump, et Gaza kuulub talle ning võrdles seda kinnisvaraprojektiga.

"Vahepealsel ajal oleksin mina omanik. Mõeldagu sellest kui kinnisvaraarendusest tuleviku tarbeks. See oleks ilus tükike maad. Ei oleks suurt rahalist kulutust," rääkis Trump.

Trump lubas veel, et Lähis-Idasse tuuakse stabiilsus. Valge Maja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlusele, kas territoorium kuuluks isiklikult presidendile.