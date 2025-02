Uuring: enamik ameeriklasi kiidab Trumpi tegevuse presidendina heaks

Enamik ameeriklasi (70 protsenti) leiab, et Trump teeb seda, mida ta oma kampaania ajal lubas. Suur osa ameeriklastest leiab, et Trump on karm, energiline, keskendunud ja efektiivne.

59 protsenti ameeriklastest kiidab Trumpi deporteerimise kava heaks, mis on kooskõlas valimiseelsete uuringutega. Valimiste kaks põhiküsimust olid majandus ja sisseränne, Trump suutis mõlemas teemas ka domineerida.

Samas enamik ameeriklasi leiab, et uus administratsioon ei pööra piisavalt tähelepanu hinnatõusu ohjeldamisele

Trumpi tegevuse Iisraeli ja Hamasi konflikti lahendamisel kiidab heaks 54 protsenti ameeriklastest. Samas väga vähesed leiavad, et Gaza ülevõtmine oleks hea mõte. 13 protsenti ameeriklastest leiab, et see on hea plaan. 47 protsenti ameeriklastest ei toeta seda mõtet, 40 protsenti jäi äraootavale seisukohale.

Viimases CBS Newsi uuringus võeti vaatluse alla ka maailma rikkaima mehe Elon Muski tegevus, kes juhib praegu USA valitsuse tõhususe osakonda (DOGE).

Muski kärpekirves töötab juba täie hooga ning 23 protsenti ameeriklastest leiab, et mulimiljardäril peaks valitsuse töö üle olema suur otsustusõigus. 28 protsenti leidis, et tema sõna peaks teatud määral maksma. 49 protsenti ameeriklastest leidis, et Musk ei tohiks mõjutada valitsuse tööd.

Küsitlus tehti 5. – 7. veebruaril, selles osales 2175 täiskasvanud ameeriklast. Veamäär oli kuni 2,5 protsendipunkti.